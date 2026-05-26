Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στο Βέλγιο: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Ανείπωτη τραγωδία στο Βέλγιο, όπου σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί (26/5) στο βόρειο Βέλγιο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν. Δύο έφηβοι, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας είναι νεκροί.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X. Την είδηση επιβεβαίωσε στο Reuters και πηγή που βρίσκεται στον τόπο του δυστυχήματος.

«Δεν θέλουμε να προβούμε σε καμία δήλωση ακόμα για το θέμα αυτό. Προτεραιότητά μας είναι να ενημερωθούν πρώτα τα μέλη των οικογενειών, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί και δέχονται φροντίδα σε κοντινό σχολείο», δήλωσε στους δημοσιογράφους από τον τόπο του δυστυχήματος η Αν Μπερζέ από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία.Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η πλειονότητα των επιβαινόντων ήταν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίου-λυκείου).

 

Αν και το τοπίο γύρω από τον ακριβή αριθμό των θυμάτων παραμένει ακόμα «θολό», το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο μεταδίδει ότι από τη σφοδρή πρόσκρουση υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, μέσα στο σχολικό όχημα βρίσκονταν επτά μαθητές, ο οδηγός καθώς και ένας συνοδός. Την ίδια ώρα, στο τρένο επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια από τα βαγόνια.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες προκαλούν ερωτηματικά, καθώς αναφέρεται ότι τη στιγμή που το λεωφορείο βρέθηκε πάνω στις ράγες, οι προστατευτικές μπάρες της σιδηροδρομικής διάβασης ήταν κατεβασμένες.

