Ειδικοί προειδοποιούν: Ο πληθυσμός της Γης μπορεί να μειωθεί κατά το ήμισυ έως το 2064

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα της έρευνάς τους δεν είναι πρόβλεψη, αλλά ένα «επεξηγηματικό μαθηματικό σενάριο» που δείχνει πόσο ευαίσθητος μπορεί να είναι ο πληθυσμός στις απότομες αλλαγές.

Ο πληθυσμός της Γης μπορεί να μειωθεί δραστικά μέσα στα επόμενα 40 χρόνια, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με τους ίδιους, ο πληθυσμός του πλανήτη μας, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 8,3 δισεκατομμύρια άτομα, μπορεί να μειωθεί κατά το ήμισυ έως το 2064, ως αποτέλεσμα της κλιματικής κατάρρευσης, μιας νέας πανδημίας, μιας παγκόσμιας σύγκρουσης ή της έλλειψης πόρων.

