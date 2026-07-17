Η επίθεση κατά της Κοβέσι, η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και οι βουλευτές που διαλέγει ο Τσίπρας

Πάντως δεν είναι μόνο η υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δεν ήταν τυχαίες οι χθεσινές αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη εναντίον της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εμπλοκή στις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες. Και αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να κάνει πέσιμο ο Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά έγινε στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.

Βλέπετε στην κυβέρνηση επικρατεί πολύ έντονη δυσφορία για τους χειρισμούς από μέρους της Λάουρα Κοβέσι και του βραχίονα της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κυρίως γιατί μετά την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου που ακολούθησε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή, η ζημιά για το Δημόσιο που προσδιορίστηκε ήταν ευτελής σε σχέση με τα αρχικά ευρήματα των εισαγγελέων. Όμως οι εντυπώσεις διαμορφώθηκαν με βάση τα αρχικά ευρήματα.

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