Ο Σαμαράς που δεν βιάζεται, το βαφτιστήρι του Πάγκαλου και τα πολλά νεύρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Περιοδεία Μητσοτάκη με άρωμα εκλογών, τι γίνεται στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά και τα πολλά νεύρα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Υπό άλλες συνθήκες χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάμβανε μέρος στη Σύνοδο των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Ουκρανία, όπως πολλοί ομόλογοί του από χώρες της περιοχής. Αντ’ αυτού ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον Κώστα Τασούλα να τον εκπροσωπήσει και πήγε στη Βόρεια Εύβοια για περιοδεία με προεκλογικό άρωμα.

Μπορεί ο Μητσοτάκης να λέει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως ο μηχανισμός δουλεύει στο φουλ και άντε μετά κάνεις να πιστέψει ότι δεν έχει στο μυαλό του και το σενάριο της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες μετά τις διακοπές.

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