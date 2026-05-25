1.300 χιλιόμετρα νέες ράγες: Η Κίνα ξαναχτίζει το σιδηροδρομικό δίκτυο της Νιγηρίας

H Νιγηρία προσπαθεί να αφήσει πίσω της τις παλιές αποικιακές ράγες και να αποκτήσει σύγχρονο σιδηροδρομικό διάδρομο άνω των 1.300 χιλιομέτρων.

Η Κίνα έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην ανακατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου της Νιγηρίας, σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της Αφρικής. Μέσω της κρατικής China Civil Engineering Construction Corporation και με χρηματοδότηση από την Exim Bank της Κίνας, η χώρα επιχειρεί να αντικαταστήσει ένα παλιό, φθαρμένο και ανεπαρκές δίκτυο με σύγχρονες γραμμές κανονικού εύρους.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η γραμμή Λάγος Ιμπαντάν, μήκους περίπου 156 χιλιομέτρων, η οποία εγκαινιάστηκε το 2021. Το έργο κόστισε περίπου 1,5 δισ. δολάρια, με τα 1,3 δισ. να προέρχονται από κινεζικό δάνειο και τα υπόλοιπα από τη νιγηριανή κυβέρνηση. Πρόκειται για τμήμα του πολύ μεγαλύτερου διαδρόμου Λάγος Κάνο, που όταν ολοκληρωθεί θα ξεπερνά τα 1.300 χιλιόμετρα.

Από τις αποικιακές ράγες στο νέο δίκτυο

Το πρόβλημα της Νιγηρίας δεν είναι καινούριο. Το αρχικό σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτιστεί από τους Βρετανούς στις αρχές του 20ού αιώνα, με βασικό στόχο τη μεταφορά πρώτων υλών από το εσωτερικό της χώρας προς τα λιμάνια. Δεν είχε σχεδιαστεί για να ενώσει ισορροπημένα τις μεγάλες πόλεις ούτε για να στηρίξει μια σύγχρονη βιομηχανική οικονομία.

Με τα χρόνια, οι παλιές γραμμές εγκαταλείφθηκαν, η συντήρηση μειώθηκε και οι μεταφορές πέρασαν σχεδόν ολοκληρωτικά στους δρόμους. Σήμερα, πάνω από το 90% των εμπορευμάτων στη Νιγηρία μετακινείται οδικώς, δημιουργώντας τεράστια πίεση σε αυτοκινητόδρομους, λιμάνια και αστικά κέντρα.

Η νέα κινεζική προσέγγιση δεν περιορίζεται σε επισκευές. Αντί να μπαλώσει το παλιό δίκτυο, χτίζει νέο, με κανονικό εύρος 1.435 χιλιοστών, το διεθνές πρότυπο που επιτρέπει μεγαλύτερες ταχύτητες, βαρύτερα φορτία και πιο αποδοτικές μεταφορές.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήταν η γραμμή Αμπούτζα Καντούνα, μήκους περίπου 186 χιλιομέτρων, που εγκαινιάστηκε το 2016. Ακολούθησε η γραμμή Λάγος Ιμπαντάν, η οποία συνδέει το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο της χώρας και το πιο πολυσύχναστο λιμάνι της με την ενδοχώρα. Η σημασία της είναι μεγάλη, γιατί επιτρέπει σε κοντέινερ να φεύγουν από το λιμάνι με τρένο αντί να εξαρτώνται αποκλειστικά από φορτηγά.

Το μεγάλο στοίχημα είναι ο πλήρης διάδρομος Λάγος Κάνο, που θα ενώσει το νότιο οικονομικό κέντρο με τις αγορές του βορρά. Αν ολοκληρωθεί, η Νιγηρία θα αποκτήσει έναν ενιαίο σιδηροδρομικό άξονα ικανό να αλλάξει τις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές της.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Τα κινεζικά δάνεια επιταχύνουν τα έργα, αλλά δημιουργούν μακροπρόθεσμες οικονομικές δεσμεύσεις. Για τη Νιγηρία, το ζητούμενο είναι αν οι νέες ράγες θα μετατραπούν σε πραγματική ανάπτυξη ή σε ακόμη ένα βαρύ χρέος πάνω σε μια χώρα που έχει ανάγκη από υποδομές, αλλά και από προσεκτική διαχείριση.

