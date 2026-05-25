Συναγερμός στο Αιγαίο: Τουρκικά F-16 και CN-235 προκάλεσαν 10 παραβιάσεις

Η τουρκική πολεμική αεροπορία επανήλθε με οπλισμένα F-16 και αεροσκάφη CN-235, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Νέα ένταση καταγράφηκε σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, στο Αιγαίο, καθώς τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε σειρά παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μεταξύ των αεροσκαφών που κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο ήταν και δύο οπλισμένα μαχητικά F-16.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στην περιοχή. Πρόκειται για έναν σχηματισμό δύο οπλισμένων F-16 και δύο μεμονωμένα αεροσκάφη CN-235, τα οποία χρησιμοποιούνται για αποστολές ναυτικής συνεργασίας, επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών.

Η εικόνα της έντασης πάνω από το Αιγαίο

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους, τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Οι περισσότερες παραβιάσεις αποδίδονται στα δύο CN-235, τα οποία κατέγραψαν 8 παραβιάσεις και 3 παραβάσεις, ενώ τα δύο οπλισμένα F-16 προχώρησαν σε 2 παραβιάσεις και 1 παράβαση.

Το πιο σοβαρό στοιχείο της ημέρας ήταν η εμπλοκή που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία αναχαίτισης, ανάμεσα σε ένα από τα οπλισμένα τουρκικά F-16 και ελληνικά μαχητικά. Η εμπλοκή, δηλαδή η εικονική αερομαχία, δείχνει ότι το περιστατικό δεν περιορίστηκε απλώς σε μια τυπική καταγραφή παραβιάσεων, αλλά πήρε χαρακτηριστικά αυξημένης επιχειρησιακής έντασης.

Η αντίδραση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άμεση. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο εμφανίζεται ξανά αυξημένη. Η παρουσία οπλισμένων F-16, σε συνδυασμό με αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών, δείχνει πως η Άγκυρα επιλέγει να συντηρεί την πίεση στους ελληνικούς αιθέρες, δοκιμάζοντας τα όρια και τις αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς.

