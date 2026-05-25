Σάλος με την Ticketmaster: H αποκάλυψη για τις ουρές εισιτηρίων

Αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του προέδρου της Ticketmaster ότι η σειρά στις online ουρές δεν είναι τυχαία, αναζωπυρώνοντας τα ερωτήματα για τον τρόπο διάθεσης εισιτηρίων.

Η συζήτηση γύρω από την Ticketmaster αναζωπυρώνεται, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της εταιρείας, Saumil Mehta, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η σειρά προτεραιότητας στις διαδικτυακές ουρές για την αγορά εισιτηρίων δεν είναι τυχαία, όπως θεωρούσαν μέχρι σήμερα πολλοί χρήστες της πλατφόρμας.

Η τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρκεια δημόσιας αντιπαράθεσης στο X, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος αναμονής. Ο Mehta απάντησε ότι δεν υπάρχει επίσημη ή καταγεγραμμένη αναφορά που να υποστηρίζει πως οι θέσεις στις ουρές κατανέμονται τυχαία, αμφισβητώντας έτσι μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη.

Η δήλωση αυτή -και μάλιστα από επίσημα χείλη- προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με κάποιους να επαναφέρουν παλαιότερες αναρτήσεις της ίδιας της Ticketmaster, μεταξύ των οποίων και δημοσίευση του 2018 που ανέφερε ρητά ότι η σειρά αναμονής βασίζεται σε τυχαία κατανομή.

I appreciate this feedback. I don’t know where this notion that queue positions are random came from. I have never said it, and I have asked internally and cannot find it written in help content etc.



With that said, I do understand where you are coming from. Would it be possible… May 13, 2026

Το γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει δώσει σαφείς διευκρινίσεις για τη σημερινή λειτουργία του συστήματος έχει ενισχύσει τα ερωτήματα γύρω από τα πραγματικά κριτήρια που καθορίζουν την προτεραιότητα πρόσβασης στα εισιτήρια.

Την ίδια ώρα, αρκετοί αναφέρουν επαναλαμβανόμενες εμπειρίες που, όπως υποστηρίζουν, δεν συνάδουν με ένα πλήρως τυχαίο σύστημα. Περιγράφουν περιπτώσεις όπου διαφορετικοί λογαριασμοί για την ίδια συναυλία εμφανίζουν σημαντικά διαφορετική θέση στην «ουρά» αναμονής, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.

Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν τροφοδοτήσει σενάρια ότι το σύστημα ενδέχεται να λαμβάνει υπόψη επιπλέον παραμέτρους, όπως τη δραστηριότητα του χρήστη ή το ιστορικό συναλλαγών, αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την εταιρεία.

Στο ίδιο πλαίσιο, αρκετοί fans υποστηρίζουν ότι λογαριασμοί με συχνή αγορά ή μεταφορά εισιτηρίων ενδέχεται να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε περιόδους υψηλής ζήτησης, γεγονός που έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για πιθανή έμμεση ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών.

