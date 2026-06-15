Ανακαινίζω 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας – Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Άνοιξε σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας anakainisi.apps.gov.gr. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

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