Η παράνομη και επικίνδυνη μόδα να ταξιδεύεις πάνω σε τρένο στην έρημο Σαχάρα: Ρισκάρουν για μία selfie (vid)

Το ταξίδι με ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά τρένα του κόσμου μέσα από την άγονη έρημο Σαχάρα έχει μετατραπεί σε μια από τις πιο περιζήτητες αλλά και επικίνδυνες εμπειρίες.

Το να ταξιδεύει κανείς πάνω σε ένα ανοιχτό εμπορικό βαγόνι τρένου γεμάτο σιδηρομετάλλευμα για σχεδόν 20 ώρες μέσα στην έρημο Σαχάρα, χωρίς δυνατότητα αποβίβασης, ακούγεται σαν εφιάλτης για τους περισσότερους.

Ωστόσο, για τους «κυνηγούς» της αδρεναλίνης και τους θαυμαστές της κινηματογραφικής σειράς Dune, αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για την οποία αξίζει να ρισκάρουν τη ζωή τους ή ακόμα και τη σύλληψη.

Από το 1963, ο σιδηρόδρομος της Μαυριτανίας λειτουργεί εμπορικά τρένα για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων μεταλλεύματος από το κέντρο της χώρας της Δυτικής Αφρικής, μέσω της ερήμου, μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό. Γνωστά ως «Τρένα Σιδηρομεταλλεύματος» ή «Desert Express», αυτά τα τρένα μεταφέρουν δεκάδες ανοιχτά βαγόνια για περισσότερα από 700 χιλιόμετρα.

Η τρέλα των social media και το... Dune

Όπως συμβαίνει με πολλές ακραίες εμπειρίες, η μετακίνηση με το συγκεκριμένο τρένο έγινε δημοφιλής μέσω των social media, όταν φωτογραφίες και βίντεο έγιναν viral σε πλατφόρμες όπως το Instagram και το YouTube. Με τα πρόσωπά τους καλυμμένα και περιτριγυρισμένοι από την έρημο, οι ταξιδιώτες μοιάζουν με τους χαρακτήρες Φρέμεν από το έργο Dune.

Καθώς οι τουρίστες άρχισαν να δημοσιεύουν λεπτομερή βίντεο και οδηγίες για το πώς να επιβιβαστεί κανείς στο τρένο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνέρρεαν στη Μαυριτανία. Αυτό όμως δημιούργησε πρόβλημα στις τοπικές αρχές λόγω του τεράστιου κινδύνου. Αν κάποιος πέσει από το τρένο, παραμένει εγκλωβισμένος στη μέση του πουθενά, χωρίς τροφή και νερό, ενώ δεν υπάρχει τρόπος ασφαλούς αποβίβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Just rid on top of the iron ore train in mauritania, through the Sahara all night. Wild ride pic.twitter.com/NmM4KPmypC — Johnny Ward (@onestep4ward) January 28, 2023

Η απαγόρευση που αύξησε τη ζήτηση

Το 2024, οι αρχές της Μαυριτανίας αποφάσισαν να απαγορεύσουν στους πολίτες να ανεβαίνουν στο τρένο, αλλά αυτό έκανε την εμπειρία ακόμη πιο ελκυστική. Σήμερα, ριψοκίνδυνοι ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο φτάνουν στη Δυτική Αφρική για να επιβιβαστούν παράνομα στο τρένο και να ταξιδέψουν για πάνω από 17 ώρες, απλώς και μόνο για να το αναρτήσουν στο διαδίκτυο.

Παρά τις προειδοποιήσεις ότι η αστυνομία της Μαυριτανίας ελέγχει τις αποσκευές και τα τηλέφωνα των ταξιδιωτών για αποδεικτικά στοιχεία, αλλά και την παρουσία πειρατών που πλησιάζουν τα τρένα ζητώντας έως και 100 δολάρια το άτομο, οι επιβάτες είναι περισσότεροι από ποτέ. Μάλιστα, η εμπειρία είναι τόσο περιζήτητη που ορισμένοι τουρίστες πληρώνουν ντόπιους για να τους βοηθήσουν να επιβιβαστούν κρυφά.

