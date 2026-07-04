Μουντιάλ 1934: Το κτίριο της ΕΠΟ στην Αθήνα χτίστηκε με το «ρεγάλο» του Μπενίτο Μουσολίνι
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Πώς οι ιταλικές λιρέτες του Ντούτσε εξαγόρασαν την ελληνική αξιοπρέπεια στα προκριματικά του πιο «μαύρου» Μουντιάλ της ιστορίας.
Το ημερολόγιο έδειχνε 1934. Η Ευρώπη μύριζε ήδη μπαρούτι, ο φασισμός έκανε πρόβα τζενεράλε για το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε, και το Μουντιάλ ήταν η απόλυτη μηχανή προπαγάνδας του Μπενίτο Μουσολίνι.
Το Μουντιάλ της Ιταλίας σχεδιάστηκε για να πουλήσει «επικοινωνιακό κέρδος» και φασιστική ευμάρεια. Ακόμα και η επιλογή της χώρας είχε σκιές, με τη Σουηδία να αποσύρεται μυστηριωδώς, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στον Ντούτσε. Η Ουρουγουάη, κάτοχος του προηγούμενου τροπαίου, αρνήθηκε καν να ταξιδέψει, ρίχνοντας άκυρο στους Ευρωπαίους που είχαν σνομπάρει τη δική της διοργάνωση λίγα χρόνια πριν.
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