Μουντιάλ 1934: Το κτίριο της ΕΠΟ στην Αθήνα χτίστηκε με το «ρεγάλο» του Μπενίτο Μουσολίνι

Πώς οι ιταλικές λιρέτες του Ντούτσε εξαγόρασαν την ελληνική αξιοπρέπεια στα προκριματικά του πιο «μαύρου» Μουντιάλ της ιστορίας.

Το ημερολόγιο έδειχνε 1934. Η Ευρώπη μύριζε ήδη μπαρούτι, ο φασισμός έκανε πρόβα τζενεράλε για το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε, και το Μουντιάλ ήταν η απόλυτη μηχανή προπαγάνδας του Μπενίτο Μουσολίνι.

Το Μουντιάλ της Ιταλίας σχεδιάστηκε για να πουλήσει «επικοινωνιακό κέρδος» και φασιστική ευμάρεια. Ακόμα και η επιλογή της χώρας είχε σκιές, με τη Σουηδία να αποσύρεται μυστηριωδώς, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στον Ντούτσε. Η Ουρουγουάη, κάτοχος του προηγούμενου τροπαίου, αρνήθηκε καν να ταξιδέψει, ρίχνοντας άκυρο στους Ευρωπαίους που είχαν σνομπάρει τη δική της διοργάνωση λίγα χρόνια πριν.

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