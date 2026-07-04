Ο πρώτος Έλληνας που πάτησε στην Αμερική γεννήθηκε στο Αιγαίο και δολοφονήθηκε από ιθαγενείς

Δωρόθεος Θεόδωρος ή Δον Θεόδωρος Γκριέγκο, ο πολυμήχανος θαλασσοπόρος και εξερευνητής που ακολούθησε τους Ισπανούς στα μέσα του 16ου αιώνα.

Ήταν στις 4 Ιουλίου του 1776 όταν οι Αμερικανοί αποφάσισαν να κόψουν τους δεσμούς με τη μητρόπολη, τη Μεγάλη Βρετανία, και δημιούργησαν το αμερικανικό έθνος. 250 χρόνια μετά, το ψηφιδωτό της αμερικανικής ιστορίας περιλαμβάνει στιγμές και προσωπικότητες.

Και ενώ εστιάζουμε στις 4 Ιουλίου, η Ιστορία ξεκινάει αιώνες πριν όταν οι πρώτοι εξερευνητές φτάνουν στις ακτές της Αμερικής. Μαζί με αυτούς βρίσκεται και ένας Έλληνας.

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