«Ταξίδεψα στο 2118»: Ο Αλεξάντερ Σμιθ προβλέπει παγκόσμιο πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα και αποκαλύπτει «μυστική τεχνολογία» της CIA

Ο Αλεξάντερ Σμιθ, που ισχυρίζεται ότι ταξίδεψε στο 2118, προβλέπει παγκόσμιο πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα και κάνει λόγο για μυστική τεχνολογία της CIA.

Μια αναφορά που συνδυάζει ταξίδια στον χρόνο, παγκόσμιο πόλεμο, τεχνητή νοημοσύνη, τη Βόρεια Κορέα και τη CIA έχει προκαλέσει νέο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο. Ο Αλεξάντερ Σμιθ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ταξιδιώτης του χρόνου, δήλωσε στο κανάλι Apex TV ότι συμμετείχε σε μυστική αποστολή και μεταφέρθηκε στο έτος 2118.

Ο ίδιος εμφανίστηκε φορώντας γκρι κοστούμι και μάσκα από λάτεξ, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να αποκρύψει την ταυτότητά του. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκαν αδιάσειστα φυσικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του.

Η πρόβλεψη για παγκόσμιο πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Σμιθ, το μέλλον της ανθρωπότητας θα σημαδευτεί από μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική σύγκρουση. Όπως υποστήριξε, μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βόρεια Κορέα θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο πόλεμο.

Κατά τον ίδιο, η κατάσταση θα επιδεινωθεί όταν η Ρωσία ταχθεί στο πλευρό της Βόρειας Κορέας, αυξάνοντας περαιτέρω τη διεθνή ένταση. Σύμφωνα με την αφήγησή του, η κρίση θα κορυφωθεί με εκτόξευση πυραύλων και ένα σκηνικό που περιγράφει ως αντίστοιχο ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Πώς θα αλλάξει ο κόσμος μετά τη σύγκρουση

Ο Αλεξάντερ Σμιθ υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα μεταβάλει ριζικά την πολιτική οργάνωση του πλανήτη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα σύνορα μεταξύ των κρατών θα χάσουν μεγάλο μέρος της σημασίας τους και η ανθρωπότητα θα ζει υπό μια διαφορετική παγκόσμια δομή.

Όπως είπε, αυτή η αλλαγή θα αποτελέσει άμεση συνέπεια της κατάρρευσης των σχέσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Παρά τους ισχυρισμούς του και πάλι, δεν παρουσιάστηκαν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν την εκδοχή του.

Τεχνητή νοημοσύνη στην ηγεσία της ανθρωπότητας

Ένα ακόμη στοιχείο που περιέγραψε αφορά τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης τον 22ο αιώνα. Κατά τον ίδιο, η ανθρωπότητα θα κυβερνάται από μία ενιαία τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα διατηρεί την ειρήνη και θα προωθεί την τεχνολογική πρόοδο αποτελεσματικότερα από τους ανθρώπινους πολιτικούς.

Η περιγραφή του παραπέμπει σε ένα μέλλον όπου οι σημαντικότερες αποφάσεις θα λαμβάνονται από μηχανές. Σύμφωνα με όσα αναπαρήγαγε η Daily Mail, ο Αλεξάντερ Σμιθ υποστήριξε επίσης ότι είδε ανθρωπόμορφα ρομπότ. Όπως ανέφερε, οι μηχανές αυτές δεν είχαν πόδια, αλλά αιωρούνταν λίγα μέτρα πάνω από το έδαφος. Υποστήριξε ακόμη ότι τα ρομπότ διέθεταν νομικά δικαιώματα αντίστοιχα με εκείνα των ανθρώπων. Παράλληλα, έκανε λόγο για υποδόρια εμφυτεύματα στα χέρια, τα οποία χρησιμοποιούνταν τόσο για την ταυτοποίηση όσο και ως καθολικό μέσο πληρωμών.

Οι ισχυρισμοί για τη CIA και τα ταξίδια στον χρόνο

Ο Αλεξάντερ Σμιθ υποστήριξε ακόμη ότι η κοινωνία του σήμερα ζει με σκόπιμη τεχνολογική καθυστέρηση. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail, ισχυρίστηκε ότι η CIA διαθέτει τεχνολογίες πολύ πιο προηγμένες από εκείνες που είναι γνωστές στο ευρύ κοινό.

Ανάμεσά τους, όπως είπε, υπάρχουν μηχανές που καθιστούν δυνατά τα ταξίδια στον χρόνο.

Οι ισχυρισμοί παραμένουν χωρίς επιβεβαίωση

Μέχρι σήμερα, η ιστορία παραμένει ένας μη επιβεβαιωμένος ισχυρισμός. Η υπόθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον επειδή συνδυάζει θέματα όπως τα ταξίδια στον χρόνο, ο παγκόσμιος πόλεμος, η Βόρεια Κορέα, η CIA και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την αλήθεια των ισχυρισμών που παρουσιάστηκαν.

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