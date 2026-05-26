Άντρας στο Βιετνάμ έχτισε αυτόνομο πλωτό χωριό σε μια απομακρυσμένη λίμνη (vid)

Έφτιαξε ένα πλωτό χωριό στο Βιετνάμ, το οποίο λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και μηχανήματα.

Άνδρας αποφάσισε να εγκαταλείψει την αστική ζωή και να απομονωθεί πλήρως στη ζούγκλα του Βιετνάμ, όπου μέσα σε διάστημα ενός έτους δημιούργησε από το μηδέν έναν αυτόνομο, πλωτό οικισμό σε μια απομακρυσμένη λίμνη.

Η κατασκευή έγινε σχεδόν εξ ολοκλήρου από μπαμπού και ξύλο, με τη χρήση παραδοσιακών τεχνικών ξυλουργικής και φυσικών πόρων του περιβάλλοντος, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μηχανήματα ή εξωτερική βοήθεια.

Ο οικισμός λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα ικανό να παρέχει στέγη, τροφή, νερό, μεταφορές και ασφάλεια. Τοποθετώντας τις δομές πάνω στο νερό, ο δημιουργός μείωσε τους κινδύνους που σχετίζονται με το υγρό έδαφος και την τοπική πανίδα, ενώ παράλληλα εξασφάλισε άμεση πρόσβαση στη λίμνη ως πηγή τροφής.

Η χρήση του μπαμπού ως δομικό υλικό

Το μπαμπού αποτελεί τη δομική βάση του συνόλου. Το συγκεκριμένο υλικό χρησιμοποιήθηκε για την πλωτή πλατφόρμα, τα δάπεδα, τους τοίχους και την οροφή, αντικαθιστώντας πλήρως τα βιομηχανικά υλικά. Τα κομμάτια συναρμολογήθηκαν χωρίς καρφιά, μέσω ειδικών κοπών και δεσιμάτων, γεγονός που επιτρέπει στην κατασκευή να προσαρμόζεται στις μεταβολές της στάθμης του νερού κατά τη διάρκεια πλημμυρών ή περιόδων ξηρασίας.

Αυτοσυγκράτηση και παραγωγή τροφής με φυσικούς πόρους

Με την πάροδο του χρόνου, η αρχική κατασκευή εξελίχθηκε σε ένα μικρό, οργανωμένο χωριό, με διακριτούς χώρους για μαγείρεμα, ανάπαυση, αποθήκευση και παραγωγή τροφίμων. Μέρος της πλατφόρμας διατέθηκε για την εκτροφή ψαριών σε μια ενσωματωμένη δεξαμενή, ενώ η λίμνη διευκολύνει την ανανέωση του νερού και τη συνεχή εξασφάλιση πρωτεϊνών χωρίς την ανάγκη για πολύωρο ψάρεμα.

Η αυτονομία συμπληρώνεται από έναν πλωτό λαχανόκηπο και ένα σύστημα καλλιέργειας προσαρμοσμένο στο υδάτινο περιβάλλον, όπου παράγονται λαχανικά, φρούτα και ρύζι με τη χρήση οργανικού κομπόστ. Όλες οι δραστηριότητες του οικισμού βασίζονται στην ανθρώπινη ενέργεια και σε φυσικές αρχές όπως η βαρύτητα, το νερό και η φωτιά, διαμορφώνοντας ένα λειτουργικό μοντέλο που στερείται εντελώς σύγχρονων υποδομών.

