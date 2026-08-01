Sharkzilla: Το ανθρωποφάγο τέρας που παραμονεύει στα νερά της Νέας Υόρκης - Οι θεωρίες μετάλλαξης

Η διαρροή ραδιενεργών αποβλήτων «γέννησε» τον «σούπερ - καρχαρία» ή κάτι άλλο συμβαίνει;

Ένας τεράστιος, σχεδόν τετράμετρος ανθρωποφάγος καρχαρίας έχει σπέρνει τον όλεθρο στα μεγάλα θαλάσσια ζώα στα νερά ανοιχτά του Λονγκ Άιλαντ — πυροδοτώντας ένα κυνήγι για το αρπακτικό και μια τρελή θεωρία ότι μεταλλάχθηκε από διαρροή πυρηνικών αποβλήτων.

Ο γιγάντιος καρχαρίας μάκο — που οι ειδικοί έχουν ονομάσει «Sharkzilla» — σύμφωνα με αναφορές, έβαλε τα δόντια του σε μια καμπουρο- φάλαινα κοντά στο Μόνταουκ, αφήνοντάς της ένα σημάδι δαγκώματος 60 εκατοστών. Επίσης, δάγκωσε μια γκρίζα φώκια, προκαλώντας της μια πληγή 55 εκατοστών, και επιτέθηκε σε έναν τόνο 400 λιβρών στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με ένα νέο επεισόδιο της εκπομπής «Shark Week» του Discovery Channel.

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