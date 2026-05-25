Το μυστήριο της «Ζώνης των Τρυπών» με περισσότερες από 5.000 κοιλότητες, λύθηκε: «Μια εξαιρετική ανακάλυψη»

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ πιστεύουν ότι αποκρυπτογράφησαν τη χρησιμότητα της «Ζώνης των Τρυπών» στο Περού, που εκτείνεται σε μήκος 1,5 χιλιομέτρου.

Έναν αιώνα μετά την αρχική τους εντόπιση, οι επιστήμονες φαίνεται πως βρήκαν την εξήγηση για μια σειρά από χιλιάδες τρύπες που είναι σκαμμένες σε μια πλαγιά στο Περού.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ εκτιμούν ότι ανακάλυψαν τον «κώδικα» της λεγόμενης «Ζώνης των Τρυπών». Η συγκεκριμένη τοποθεσία καλύπτει μια έκταση σχεδόν 1,5 χιλιομέτρου και εκτείνεται κατά μήκος των ορίων της κοιλάδας Πίσκο, στο Μόντε Σιέρπε.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι αυτό το μυστηριώδες τμήμα διάτρητου εδάφους θα μπορούσε να αποτελεί ένα είδος αυτόχθονου συστήματος εμπορίου και λογιστικής, το οποίο πιθανότατα κατασκευάστηκε γύρω στον 14ο αιώνα.

Τα νέα δεδομένα και η ομοιότητα με τα khipus των Ίνκας

Ο Dr. Τζέικομπ Μπόνγκερς, επικεφαλής της μελέτης και ψηφιακός αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, σχολίασε σχετικά με τα ευρήματα: «Γιατί οι αρχαίοι λαοί να ανοίξουν περισσότερες από 5.000 τρύπες στους πρόποδες του νότιου Περού; Ήταν κήποι; Μάζευαν νερό; Είχαν κάποια αγροτική λειτουργία; Δεν ξέρουμε με βεβαιότητα γιατί βρίσκονται εδώ, αλλά παρουσιάσαμε ορισμένα νέα και πολλά υποσχόμενα δεδομένα που προσφέρουν σημαντικά στοιχεία και στηρίζουν νέες θεωρίες για τη χρήση της τοποθεσίας».

Χρησιμοποιώντας drones για τη χαρτογράφηση της περιοχής, οι ειδικοί ανακάλυψαν αριθμητικά μοτίβα στη διάταξη των οπών, τα οποία θα μπορούσαν να υποδεικνύουν μια κρυφή λειτουργικότητα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η δομή στο Μόντε Σιέρπε παρουσιάζει ομοιότητες με τη λογική τουλάχιστον ενός khipu των Ίνκας (ενός αρχαίου συστήματος λογιστικής καταγραφής με κόμπους σε σχοινιά) που έχει βρεθεί στην ίδια κοιλάδα.

Τι έδειξε η ανάλυση του εδάφους στους 5.200 λάκκους

Ο Μπόνγκερς χαρακτήρισε την ανακάλυψη «εξαιρετική», καθώς διευρύνει την κατανόηση γύρω από την προέλευση και την ποικιλομορφία των λογιστικών πρακτικών των ιθαγενών εντός και εκτός των Άνδεων. Το Μόντε Σιέρπε αποτελείται από περίπου 5.200 ρηχούς λάκκους, οι οποίοι έχουν πλάτος 1 έως 2 μέτρα και βάθος από 0,5 έως 1 μέτρο.

Κατά την ανάλυση του εδάφους, εντοπίστηκαν αρχαία υπολείμματα γύρης καλαμποκιού, βασικού είδους διατροφής στις Άνδεις, καθώς και καλάμια που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή καλαθιών. Επιπλέον, βρέθηκαν ίχνη από κολοκύθα, αμάρανθο, βαμβάκι, πιπεριές τσίλι και άλλες καλλιέργειες. Οι ερευνητές εικάζουν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονταν στο σημείο και τοποθετούνταν στις τρύπες μέσα σε καλάθια ή δέσμες φυτικών ινών, τα οποία αντικαθίσταντο ανά τακτικά χρονικά διαστήματα.

Κοινωνική τεχνολογία ανταλλαγής προϊόντων

«Ίσως αυτό να ήταν μια αγορά της προ-Ίνκας περιόδου, σαν ένα υπαίθριο παζάρι. Γνωρίζουμε ότι ο προπαλαιολιθικός πληθυσμός εδώ ανερχόταν σε περίπου 100.000 ανθρώπους. Ενδεχομένως μετακινούμενοι έμποροι (θαλάσσιοι έμποροι και καραβάνια με λάμα), ειδικοί παραγωγοί (αγρότες και ψαράδες) και άλλοι να συγκεντρώνονταν εκεί για να ανταλλάξουν τοπικά προϊόντα, όπως το καλαμπόκι και το βαμβάκι. Ουσιαστικά, βλέπω αυτές τις τρύπες ως ένα είδος κοινωνικής τεχνολογίας που ένωνε τους ανθρώπους και αργότερα εξελίχθηκε σε ένα λογιστικό σύστημα μεγάλης κλίμακας υπό την Αυτοκρατορία των Ίνκας», εξήγησε ο Μπόνγκερς.

«Υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα. Γιατί αυτό το μνημείο εμφανίζεται μόνο εδώ και όχι σε άλλες περιοχές των Άνδεων; Ήταν το Μόντε Σιέρπε ένα είδος "επίγειου khipu" στο τοπίο; Πάντως, βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά στο να κατανοήσουμε αυτή τη μυστηριώδη τοποθεσία και αυτό είναι άκρως συναρπαστικό», κατέληξε ο ειδικός.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ