Ο στρατηγικός ποταμός της Ευρώπης στερεύει: Αυτό σημαίνει ενεργειακή και υλικοτεχνική καταστροφή

Οι συνεχείς καύσωνες και η έλλειψη χιονιού έχουν μειώσει δραματικά τη στάθμη του νερού στον Ρήνο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και απειλώντας τον εφοδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Ο Ρήνος διασχίζει χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελβετία και οι Κάτω Χώρες, λειτουργώντας ως η σημαντικότερη βιομηχανική διαδρομή της Δυτικής Ευρώπης. Μέσω των υδάτων του μεταφέρονται καθημερινά βασικά αγαθά, όπως πετρέλαιο, άνθρακας, εξαρτήματα αυτοκινήτων και ορισμένα χημικά προϊόντα.

Αυτό το δίκτυο βιώνει τώρα μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι συνεχείς καύσωνες έχουν μειώσει δραματικά τη στάθμη του νερού, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τον εφοδιασμό της ηπείρου.

Λιγότερο φορτίο ανά ταξίδι και υψηλότερες τιμές

Η έλλειψη νερού επηρεάζει άμεσα τη ναυσιπλοΐα των εμπορικών πλοίων. Όταν η ροή πέφτει κάτω από ένα ορισμένο όριο σε συγκεκριμένα σημεία, όπως συμβαίνει στη γερμανική περιοχή Κάουμπ, οι καπετάνιοι πρέπει να αδειάσουν μέρος του φορτίου για να αποφύγουν την προσάραξη στον πυθμένα. Για τον λόγο αυτό, πολλά πλοία είναι αναγκασμένα να πλέουν με το 50%, ή ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις με το 30% της χωρητικότητάς τους.

Καθώς μεταφέρονται μικρότερες ποσότητες σε κάθε δρομολόγιο, χρειάζονται πολύ περισσότερα πλοία για να γίνει η ίδια δουλειά. Επειδή δεν υπάρχει άπειρος αριθμός διαθέσιμων σκαφών, οι τιμές των μεταφορών αυξάνονται και τα υλικά καταλήγουν να φτάνουν με καθυστέρηση στα εργοστάσια.

Λίγο χιόνι στις Άλπεις και υψηλές θερμοκρασίες

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η έλλειψη βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της άνοιξης προστέθηκε στο λιγοστό χιόνι που συσσωρεύτηκε στις Άλπεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γεγονός που άφησε το ποτάμι χωρίς το απόθεμα νερού που το σώζει κάθε καλοκαίρι. Επιπλέον, καθώς μεταφέρει πολύ λιγότερο όγκο νερού, αυτό που απομένει ζεσταίνεται πολύ πιο γρήγορα.

Αυτή η αλλαγή στη θερμοκρασία αποτελεί κίνδυνο για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να έχουν ήδη αναγκαστεί να επιβάλουν νέους κανόνες, ώστε να αποφευχθεί η μετατροπή του εφοδιαστικού προβλήματος σε οικολογική καταστροφή.

Οι μελέτες του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι αυτή η μείωση της ροής θα συνεχίσει να καθυστερεί τις αποστολές και να πολλαπλασιάζει τα έξοδα των εταιρειών στην Ευρώπη. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σπάνιο ή μεμονωμένο γεγονός. Η κλιματική αλλαγή θα μετατρέψει αυτές τις ξηρασίες σε κάτι συνηθισμένο κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών.

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