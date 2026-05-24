Κινέζοι επιστήμονες ισχυρίζονται πως έχουν προσομοιώσει το τέλος του σύμπαντος και αυτά είναι τα αποτελέσματα

Κινέζοι ερευνητές κατάφεραν να αναπαράγουν σε εργαστήριο τη θεωρία του «ψευδούς κενού», χρησιμοποιώντας έναν κβαντικό προσομοιωτή για να μελετήσουν τη συμπεριφορά του σύμπαντος.

Είναι δυνατόν μια απλή φυσαλίδα να βάλει τέλος σε ολόκληρο το σύμπαν; Αν και αυτό μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, αποτελεί μια απορία που απασχολεί πολλούς φυσικούς εδώ και μισό αιώνα.

Για να προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση, μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά της Κίνας κατάφερε να αναπαράγει για πρώτη φορά αυτό το αποκαλυπτικό σενάριο, χρησιμοποιώντας έναν ισχυρό κβαντικό προσομοιωτή.

Ο κίνδυνος του «ψευδούς κενού»

Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι το σύμπαν μας δεν είναι τόσο σταθερό όσο νομίζουμε, αλλά διατηρείται σε μια προσωρινή ισορροπία την οποία ονομάζουν «ψευδές κενό». Ο μεγάλος κίνδυνος αυτής της θεωρίας είναι ότι, εάν σε κάποιο σημείο του διαστήματος εμφανιζόταν ξαφνικά μια φυσαλίδα «αληθινού κενού» (μια κατάσταση πολύ πιο σταθερή), αυτή θα άρχιζε να επεκτείνεται ανεξέλεγκτα, εξαφανίζοντας οτιδήποτε έβρισκε στο πέρασμά της.

Αυτό που πέτυχε η κινεζική ομάδα είναι να μιμηθεί ακριβώς αυτή τη διαδικασία στο εργαστήριο. Όπως εξηγούν στο περιοδικό Physical Review Letters, χρησιμοποίησαν τη συσκευή τους για να παρατηρήσουν πώς θα συμπεριφερόταν το διάστημα κατά τη μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται και επεκτείνονται αυτές οι καταστροφικές φυσαλίδες.

Τεχνολογικό επίτευγμα, όχι μια προειδοποίηση για το τέλος του κόσμου

Παρά το γεγονός ότι η προσομοίωση του τέλους των εποχών μπορεί να ακούγεται ανησυχητική, οι ίδιοι οι υπεύθυνοι της μελέτης κατέστησαν σαφές ότι αυτό το πείραμα δεν σημαίνει ότι το σύμπαν πρόκειται να καταρρεύσει από τη μια μέρα στην άλλη.

Το πραγματικά σημαντικό στοιχείο αυτής της δοκιμής δεν είναι η προειδοποίηση για μια επικείμενη καταστροφή, αλλά η επίδειξη των δυνατοτήτων που έχουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Το να επιτευχθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον η μίμηση ενός τόσο περίπλοκου φαινομένου αποτελεί ένα τεράστιο βήμα για το μέλλον των κβαντικών υπολογιστών, βοηθώντας παράλληλα στην καλύτερη κατανόηση των μεγάλων μυστηρίων του διαστήματος.

