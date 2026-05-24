Κατ' αρχήν συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν: Πυρά Τραμπ για Ομπάμα

Κατ' αρχήν συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Τεχεράνη ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την πυρηνική συμφωνία που είχε συνάψει η κυβέρνηση Ομπάμα με το Ιράν επέκρινε έντονα ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την ως «μία από τις χειρότερες συμφωνίες στην ιστορία των ΗΠΑ». Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η δική του κυβέρνηση ακολουθεί μια εντελώς «αντίθετη προσέγγιση» στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και διαμήνυσε ότι ο αποκλεισμός θα διατηρηθεί στο ακέραιο μέχρι να υπάρξει οριστική κατάληξη.

Ειδικότερα, με ανάρτηση που έκανε το πρωί της Κυριακής (24/5), ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι το πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί επί Μπαράκ Ομπάμα ουσιαστικά επέτρεπε στην Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ δεν δίστασε να αποκαλέσει «άπειρους» όσους χειρίστηκαν τότε την υπόθεση. Αντίθετα, τόνισε ότι οι τωρινές συζητήσεις εξελίσσονται ομαλά και σε εποικοδομητικό κλίμα.

«Ο χρόνος είναι με το μέρος μας»

«Έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν σε καμία συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Πρόσθεσε, επίσης, ότι τα περιοριστικά μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί μια σωστή συμφωνία, συμπληρώνοντας πως και οι δύο πλευρές οφείλουν να πάρουν τον χρόνο τους για να αποφευχθούν τα λάθη.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική» σχέση με το Ιράν πλέον, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται να επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ και το ενδεχόμενο εμπλοκής του Ιράν

Κατά την ίδια τοποθέτηση, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα κράτη της Μέσης Ανατολής για τη στάση τους, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία αυτή θα διευρυνθεί μέσω των ιστορικών Συμφωνιών του Αβραάμ ανάμεσα στο Ισραήλ και τις αραβικές χώρες. Μάλιστα, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το παράθυρο για μελλοντική ένταξη του Ιράν σε ανάλογα πλαίσια περιφερειακής συνεργασίας.

Στο μεταξύ, ανώτατο στέλεχος της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε την Κυριακή ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν καταλήξει σε μια αρχική συμφωνία για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την άρση του ιρανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ. Παρόλα αυτά, ορισμένα από τα πιο κρίσιμα και ευαίσθητα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και η ηγεσία του Ιράν δεν έχουν δώσει ακόμα το τελικό «πράσινο φως», μια διαδικασία που ενδέχεται να απαιτήσει μερικές ημέρες.

Από την πλευρά του Ιράν δεν υπήρξε κάποια επίσημη δημόσια τοποθέτηση που να επιβεβαιώνει τη συμφωνία, με τους Ιρανούς αξιωματούχους να παρουσιάζουν αντικρουόμενες εκδοχές το τελευταίο εικοσιτετράωρο σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ