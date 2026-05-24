Συναγερμός κοντά στον Λευκό Οίκο: Ένοπλος άνοιξε πυρ - Νεκρός από πυρά της Μυστικής Υπηρεσίας

Σκηνές πανικού επικράτησαν στην Ουάσινγκτον μετά από ένοπλη επίθεση κοντά στον Λευκό Οίκο. Νεκρός ο 21χρονος δράστης από πυρά της Μυστικής Υπηρεσίας, τραυματίστηκε περαστικός.

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Ουάσινγκτον, όταν νεαρός άνδρας άνοιξε πυρ κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αμερικανικών αρχών ασφαλείας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της US Secret Service, ο δράστης πυροβόλησε προς την κατεύθυνση αστυνομικών σε σημείο ελέγχου, με τους πράκτορες να ανταποδίδουν τα πυρά και να τον εξουδετερώνουν. Ο άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών τραυματίστηκε και ένας περαστικός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Η US Secret Service διευκρίνισε ότι κανένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εντός του Λευκού Οίκου. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Άντι Γκουλιέλμι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διέτρεξε κανένα κίνδυνο και δεν επηρεάστηκε από το συμβάν.

BREAKING: FOX News' Chad Pergram reports on shots fired near the White House, says Secret Service took down shooter. pic.twitter.com/FvB2sdzZ2P — Fox News (@FoxNews) May 23, 2026

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα CNN και ABC News, αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν ο 21χρονος Ναζίρ Μπεστ από το Μέριλαντ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές μία ημέρα νωρίτερα, όταν επιχείρησε να προσεγγίσει τον χώρο του Λευκού Οίκου, δηλώνοντας στους φρουρούς ότι ήταν «ο Ιησούς Χριστός» και ζητώντας να συλληφθεί.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού. Τουρίστες και περαστικοί έτρεχαν να απομακρυνθούν από την περιοχή, ενώ δημοσιογράφοι που βρίσκονταν κοντά στο σημείο έλαβαν οδηγία να καλυφθούν άμεσα στην αίθουσα Τύπου της προεδρίας.

Η αστυνομία απέκλεισε γρήγορα την περιοχή γύρω από τον Λευκό Οίκο, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Εθνοφρουράς και του FBI, το οποίο συνδράμει στις έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο απειλών και αποπειρών επίθεσης.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ