Η ταινία με τις χαμηλότερες εισπράξεις στην ιστορία: Δεν έφτασε ούτε τα 30 ευρώ (vid)

Το θρίλερ Zyzzyx Road κατέχει το σουρεαλιστικό ρεκόρ της ταινίας με τις χαμηλότερες εισπράξεις στην ιστορία, έχοντας συγκεντρώσει μόλις 30 δολάρια στο box office.

Το γεγονός ότι το «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον είναι η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην ιστορία και το «Paranormal Activity» η πιο κερδοφόρα, αποτελεί κοινή γνώση για τους περισσότερους φίλους του σινεμά.

Υπάρχει όμως ένα ρεκόρ που ελάχιστοι γνωρίζουν και το οποίο, αν και κρύβει ένα τέχνασμα, παραμένει σουρεαλιστικό. Πρόκειται για την ταινία με τη χειρότερη εισπρακτική πορεία όλων των εποχών, το «Zyzzyx Road», το οποίο παρακολούθησαν συνολικά μόλις έξι άτομα, αποφέροντας έσοδα 30 δολαρίων.

Διάσημο για τους πιο λάθος λόγους

Το «Zyzzyx Road» έγινε διάσημο για αυτούς τους απίστευτους αριθμούς, όμως υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που εξηγεί εν μέρει την κατάσταση. Οι υπεύθυνοι της παραγωγής έπρεπε να εκπληρώσουν έναν συγκεκριμένο κανόνα του σωματείου των ηθοποιών ώστε να μπορέσουν να διαθέσουν την ταινία στο εξωτερικό.

Έτσι, επέλεξαν να νοικιάσουν μια μικρή, άσημη κινηματογραφική αίθουσα και να την προβάλουν αποκλειστικά εκεί. Ακόμη κι έτσι, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι μόνο έξι θεατές βρέθηκαν στις θέσεις τους κατά τις ημέρες της προβολής.

Παραδόξως, το γεγονός ότι ξεχώρισε λόγω αυτού του αρνητικού ρεκόρ λειτούργησε θετικά για τη μετέπειτα πορεία της. Αρκετοί σινεφίλ άρχισαν να μιλούν για αυτήν σαν έναν σύγχρονο μύθο, μια ταινία που προφανώς θα έπρεπε να είναι απαίσια και η οποία θα έμενε στην ιστορία για την πενιχρή της συγκομιδή.

Αυτή η ιδιότυπη φήμη είχε ως αποτέλεσμα να αποφέρει τελικά πολύ περισσότερα χρήματα μέσω των πωλήσεων σε DVD παρά κατά την αρχική της κυκλοφορία. Φυσικά, το εγχείρημα δεν κατάφερε ποτέ να γίνει κερδοφόρο, καθώς ο προϋπολογισμός του είχε αγγίξει περίπου το 1,2 εκατομμύριο δολάρια. Όπως είναι αναμενόμενο, το «Zyzzyx Road» δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή σε καμία πλατφόρμα streaming.

Το καστ και η πλοκή του ψυχολογικού θρίλερ

Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Τζον Πένεϊ το 2006 και, προς έκπληξη πολλών, διέθετε στο πρωταγωνιστικό της καστ γνωστά ονόματα, όπως την Κάθριν Χάιγκλ («Grey’s Anatomy») και τον Τομ Σάιζμορ («Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν»). Οι κριτικοί της εποχής την υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη αυστηρότητα, παγιώνοντας την άποψη πως δεν επρόκειτο για μια αξιόλογη δουλειά.

Όσον αφορά την πλοκή, πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο δράση. Η ιστορία ακολουθεί ένα ζευγάρι που, μετά από ένα τραγικό συμβάν, αποφασίζει να θάψει ένα πτώμα στο Λας Βέγκας. Ωστόσο, φαίνεται πως κάνουν ένα σοβαρό λάθος, καθώς το σώμα εξαφανίζεται μυστηριωδώς και την επόμενη ημέρα δεν βρίσκεται πλέον στο σημείο όπου το είχαν αφήσει.

