Βίντεο: Φορτηγό με σηκωμένη καρότσα γκρεμίζει πεζογέφυρα στην Άγκυρα - Η στιγμή της σύγκρουσης (vid)

Φορτηγό με σηκωμένη καρότσα χτύπησε πεζογέφυρα στην Άγκυρα, προκαλώντας την κατάρρευσή της μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Άγκυρα, όταν φορτηγό που κινούνταν με ανυψωμένη την καρότσα του προσέκρουσε σε πεζογέφυρα, προκαλώντας την κατάρρευσή της. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και οι εικόνες δείχνουν την κατασκευή να πέφτει σχεδόν αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το ατύχημα τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής. Η πτώση της πεζογέφυρας προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς στο σημείο κινούνταν οχήματα και πεζοί, ενώ τα συντρίμμια κατέληξαν πάνω στον δρόμο.

Η καρότσα ήταν σηκωμένη

Το φορτηγό φαίνεται να συνεχίζει κανονικά την πορεία του, παρά το γεγονός ότι η καρότσα του ήταν σηκωμένη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα φτάνει στο ύψος της πεζογέφυρας και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Η μεταλλική κατασκευή δεν αντέχει το χτύπημα και καταρρέει μπροστά στα διερχόμενα οχήματα.

ÜST GEÇİDİ YIKIP, GEÇTİ

Ankara'da, damperi açık kalan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Üst geçit yıkıldı, 3 kişi ise yaralandı.



Video: DHA pic.twitter.com/c9ioUOJBgo May 23, 2026

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα, με συνεργεία του δήμου και υπηρεσίες οδικής ασφάλειας να σπεύδουν στην περιοχή για να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να ελέγξουν την κατάσταση. Οι αρχές κάλεσαν τους οδηγούς να αποφεύγουν τον συγκεκριμένο δρόμο μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης.

Παράλληλα, εξετάζονται τα αίτια του ατυχήματος και το πώς το φορτηγό συνέχισε να κινείται με την καρότσα ανυψωμένη χωρίς να γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος εγκαίρως. Το βίντεο του περιστατικού δείχνει πόσο γρήγορα ένα τέτοιο λάθος μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό ατύχημα, ειδικά μέσα σε αστικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν επίσης την κατάσταση άλλων κατασκευών στην περιοχή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος από τη σύγκρουση ή από τις δονήσεις που προκλήθηκαν. Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία με ασφάλεια και να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά την κίνηση του οχήματος.

🔴Ankara'da, damperli kamyonun çarpması sonucu üst geçit yıkıldı. pic.twitter.com/HYYqOFikcL — EHA MEDYA (@eha_medya) May 23, 2026

