Akylas μετά τη Eurovision: «Οι στοιχηματικές έπεσαν εντελώς έξω»

Ο Akylas μίλησε για τη Eurovision, τα σχόλια που τον πλήγωσαν, τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν και την υπόσχεση που έχει δώσει στη μητέρα του.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, ο Akylas μίλησε για την εμπειρία του στη Eurovision, τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί πριν από τον τελικό, αλλά και τα σχόλια που τον στεναχώρησαν μετά την επιστροφή του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!», παραδέχθηκε ότι η ελληνική αποστολή πίστεψε πολύ σε μια υψηλή θέση, καθώς οι στοιχηματικές εταιρείες την έφερναν από νωρίς στα φαβορί.

«Σίγουρα είχαν γεννηθεί προσδοκίες, γιατί από την αρχή οι στοιχηματικές μάς είχαν πολύ ψηλά. Απ’ ό,τι φάνηκε έπεσαν εντελώς έξω. Το Top3 που ήμασταν βγήκε όλο εκτός πεντάδας. Αυτό όμως μας είχε κάνει όλους να το πιστέψουμε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε πως έδωσε όλο του τον εαυτό πάνω στη σκηνή της Eurovision, σημειώνοντας: «Πραγματικά έδωσα την ψυχή μου και προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα».

«Κάποια σχόλια με πλήγωσαν»

Ο Akylas δεν έκρυψε ότι μετά τη δέκατη θέση υπήρξε απογοήτευση και αγωνία για το πώς θα αντιμετωπιστεί από το κοινό μετά την επιστροφή του.

«Υπήρχε μια μικρή στενοχώρια και ένας φόβος για το τι θα γίνει τώρα που θα γυρίσω, αν θα με δεχτούν ή όχι», είπε, εξηγώντας όμως ότι η ανταπόκριση του κόσμου τον έκανε να νιώσει ξανά ασφάλεια και στήριξη.

Παράλληλα, παραδέχθηκε πως ορισμένα αρνητικά σχόλια τον επηρέασαν ψυχολογικά.

«Σίγουρα κάποια σχόλια με στενοχώρησαν. Ο καθένας έχει τη δική του αισθητική και είναι σεβαστή, αλλά κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο. Κρατάω όμως τα όμορφα», σημείωσε.

Η υπόσχεση στη μητέρα του

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στις προσωπικές του φιλοδοξίες, στέλνοντας μήνυμα σε όσους κυνηγούν τα όνειρά τους να μην τα παρατούν ποτέ.

«Αν βρεις αυτό που αγαπάς και δουλέψεις σκληρά, θα έρθει η στιγμή σου», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, μίλησε για όσα έχει υποσχεθεί στη μητέρα του, τονίζοντας πως σκοπεύει μέσα από τη δουλειά του να της προσφέρει όσα στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

