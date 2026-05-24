Η έκκληση της ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ

Αυτόπτες μάρτυρες αναζητά η Τροχαία Ιωαννίνων για το σοβαρό τροχαίο του Μάριου Οικονόμου. Κρίσιμη η κατάσταση του πρώην ποδοσφαιριστή.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Τροχαίας Ιωαννίνων για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκε βαριά ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου.

Οι αστυνομικές αρχές απευθύνουν έκκληση σε πολίτες που ενδεχομένως είδαν το δυστύχημα να επικοινωνήσουν με την Τροχαία, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Ο 34χρονος πρώην αμυντικός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά τη σύγκρουση της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

«Το Σάββατο 23-5-2026 και περί ώρα 12.50΄, στην οδό Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα Ι.Χ.Ε. όχημα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο βαρύς τραυματισμός του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583».

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα του Μάριου Οικονόμου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ ο 34χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Οι γιατροί προχώρησαν σε πολύωρο χειρουργείο, με τον πρώην διεθνή αμυντικό να νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν δρόμο ιδιαίτερα επικίνδυνο, στον οποίο έχουν σημειωθεί επανειλημμένα σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

