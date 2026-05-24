Μιχάλης Σηφάκης μετά το τέλος του Survivor: «Να σεβαστούμε τον Σταυράκο μας»

Οι πρώτες δηλώσεις του Μιχάλη Σηφάκη μετά την πρόωρη ολοκλήρωση του Survivor και το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο.

Στην Ελλάδα επέστρεψαν οι παίκτες του Survivor μετά την αιφνιδιαστική ολοκλήρωση του reality επιβίωσης, που ακολούθησε το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου -εκτός παιχνιδιού- στον Άγιο Δομίνικο.

Ανάμεσα στους παίκτες που επέστρεψαν ήταν και ο Μιχάλης Σηφάκης, ο οποίος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να ζητήσει σεβασμό για τον συμπαίκτη του.

«Είμαστε όλοι καλά, να σεβαστούμε τον Σταυράκο μας. Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Μόλις γυρίσαμε. Είναι γερός, δυνατός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας.

Σε ερώτηση για την απόφαση το έπαθλο του Survivor να δοθεί στον Σταύρο Φλώρο, ο Μιχάλης Σηφάκης απάντησε ξεκάθαρα: «100%».

Το κλίμα κατά την επιστροφή των παικτών ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με όλους να αποφεύγουν τις πολλές δηλώσεις μετά τα όσα συνέβησαν στον Άγιο Δομίνικο και οδήγησαν στην πρόωρη λήξη του παιχνιδιού.

