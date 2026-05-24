Με μπάλα και φανέλα της Μπαρτσελόνα, ο Τσίπρας ανακοινώνει το νέο του κόμμα: «Τα χρώματα τα βρήκαμε»

Με βίντεο στα social media ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματος και κάλεσε τον κόσμο στην παρουσίαση στο Θησείο στις 26 Μαΐου.

Με ένα νέο βίντεο στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ακόμη ένα teaser για την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού κόμματος που ετοιμάζει, αποκαλύπτοντας αυτή τη φορά τα χρώματα του κόμματος και στέλνοντας μήνυμα με έντονο ποδοσφαιρικό συμβολισμό.

Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται κρατώντας μια μπάλα ποδοσφαίρου και έχοντας μπροστά του φανέλα της Μπαρτσελόνα, δηλώνει: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας».

Στη συνέχεια καλεί τους πολίτες στην εκδήλωση της Τρίτης 26 Μαΐου στο Θησείο, όπου αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα: «Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί».

Η επιλογή των χρωμάτων αλλά και η παρουσία της φανέλας της Μπαρτσελόνα δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς η αγάπη του Αλέξη Τσίπρα για την ισπανική ομάδα είναι γνωστή εδώ και χρόνια.

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν είχε δημοσιεύσει φωτογραφία με φανέλα της Μπαρτσελόνα και τον αριθμό 26, προαναγγέλλοντας τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ στο παρελθόν είχε παρομοιάσει τον ΣΥΡΙΖΑ με την καταλανική ομάδα.

«Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, θα έλεγα ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Είναι μια ομάδα με ιστορία, που έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά», είχε δηλώσει προεκλογικά.

