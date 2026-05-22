Το υποβρύχιο-εφιάλτης της Ρωσίας: Μεταφέρει 6 πυρηνικές τορπίλες Poseidon

Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Khabarovsk της Ρωσίας μπορεί να μεταφέρει έως έξι πυρηνικές τορπίλες Poseidon, όπλα με ισχύ έως και 10 μεγατόνων.

Το Khabarovsk αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα και ισχυρά οπλικά συστήματα που αναπτύσσει η Ρωσία, καθώς έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει και να εκτοξεύει τις πυρηνικές τορπίλες 2M39 Poseidon, γνωστές και ως «Οπλα της Ημέρας της Κρίσης».

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πρόσφατα την καθέλκυση του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, το οποίο προορίζεται να επιχειρεί με προηγμένα υποβρύχια οπλικά συστήματα. Λίγο νωρίτερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς δοκιμαστική εκτόξευση.

Σύμφωνα με αναφορές του United States Naval Institute, το Khabarovsk μπορεί να μεταφέρει έως και έξι τορπίλες Poseidon, οι οποίες θεωρούνται στρατηγικά όπλα νέας γενιάς. Οι εκτιμήσεις για την ισχύ των πυρηνικών κεφαλών τους κυμαίνονται από 2 έως 10 μεγατόνους, ενώ ορισμένες πηγές κάνουν λόγο ακόμη και για ισχύ που θα μπορούσε να φτάσει τα 100 μεγατόνους.

Η Poseidon είναι μια αυτόνομη πυρηνική τορπίλη μήκους σχεδόν 25 μέτρων και εκτιμάται ότι διαθέτει εμβέλεια άνω των 9.000 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με αμερικανικές αναλύσεις, το όπλο έχει σχεδιαστεί ώστε να πλήττει παράκτιες περιοχές, λιμάνια και κρίσιμες υποδομές, προκαλώντας τεράστια καταστροφή και μακροχρόνια ραδιενεργό μόλυνση.

Το Khabarovsk ανήκει σε νέα γενιά πυρηνικών υποβρυχίων που αναπτύσσει η Ρωσία με στόχο να παρακάμπτει τα σύγχρονα δυτικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας μέσω υποθαλάσσιων στρατηγικών όπλων.

Το υποβρύχιο εκτιμάται ότι διαθέτει εκτόπισμα περίπου 10.000 τόνων, μήκος που φτάνει έως και τα 140 μέτρα και πυρηνικό σύστημα πρόωσης τύπου water-jet. Χάρη σε αυτό μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα έως 32 κόμβους, ενώ το πλήρωμά του υπολογίζεται περίπου στα 100 άτομα.

Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνείς στρατιωτικές αναλύσεις, η Ρωσία φέρεται να αναπτύσσει και άλλες κλάσεις υποβρυχίων που θα μπορούν να μεταφέρουν τις τορπίλες Poseidon, μεταξύ αυτών οι κλάσεις Ulyanovsk και πιθανώς Orenburg.

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Δύση, καθώς η Poseidon θεωρείται ένα από τα πλέον δύσκολα ανιχνεύσιμα και ανασχέσιμα πυρηνικά όπλα που βρίσκονται σήμερα υπό ανάπτυξη.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ