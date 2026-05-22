Αγόρασε ακίνητο αξίας 308.000 ευρώ πληρώνοντας μόνο 200.000 - Η σχεδόν άγνωστη λύση που εξηγούν οι συμβολαιογράφοι

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα μέθοδος επιτρέπει σε αγοραστές να αποκτούν ακίνητα έως και 35% φθηνότερα μέσω ψιλής κυριότητας και επικαρπίας. Πώς λειτουργεί και ποιοι είναι οι κίνδυνοι.

Μια σχετικά άγνωστη μορφή αγοράς ακινήτου αρχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον όσων αναζητούν κατοικία σε ακριβές περιοχές, μειώνοντας σημαντικά το αρχικό κόστος απόκτησης. Η πρακτική βασίζεται στον διαχωρισμό της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, επιτρέποντας στον αγοραστή να αποκτήσει το ακίνητο σε πολύ χαμηλότερη τιμή.

Ο Frédéric Labour, συμβολαιογράφος στο Sainte-Geneviève-des-Bois της Γαλλίας, εξηγεί ότι η συγκεκριμένη λύση παραμένει περιορισμένη κυρίως επειδή δεν είναι ευρέως γνωστή. Όπως σημειώνει, πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε αγορές όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.

Η διαδικασία προβλέπει ότι ο αγοραστής αποκτά μόνο την ψιλή κυριότητα του ακινήτου, ενώ η επικαρπία παραχωρείται για ορισμένα χρόνια (συνήθως 15 έως 20) σε κοινωνικό φορέα στέγασης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο φορέας διαχειρίζεται το ακίνητο και το αξιοποιεί ως κοινωνική κατοικία.

Σύμφωνα με τον Christophe Bérion, επικεφαλής του δημόσιου οργανισμού στέγασης Orvitis, ο στόχος είναι να δημιουργούνται κοινωνικές κατοικίες ακόμη και σε περιοχές υψηλής ζήτησης, όπου υπό φυσιολογικές συνθήκες το κόστος αγοράς είναι απαγορευτικό.

Το οικονομικό όφελος για τον αγοραστή μπορεί να είναι εντυπωσιακό. Σε παραθαλάσσια πόλη της Ατλαντικής ακτής, όπου οι τιμές ξεπερνούν τα 5.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ένα μικρό διαμέρισμα κοντά στην παραλία μπορούσε να αποκτηθεί με περίπου 163.000 ευρώ μέσω του συγκεκριμένου σχήματος, ενώ η πλήρης αγορά του ίδιου ακινήτου θα κόστιζε περίπου 255.000 ευρώ. Η διαφορά αγγίζει τις 92.000 ευρώ.

Παρόμοια ήταν και η περίπτωση γυναίκας που επέλεξε να αγοράσει διαμέρισμα 35 τ.μ. καταβάλλοντας το 65% της αξίας του, περίπου 200.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό παραχωρήθηκε σε κοινωνικό οργανισμό για διάστημα 16 ετών. Μετά τη λήξη της συμφωνίας, θα αποκτήσει πλήρη χρήση του ακινήτου χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρακτική δεν στερείται κινδύνων. Ο Labour προειδοποιεί ότι σε περιπτώσεις όπου πολλοί ιδιοκτήτες αποκτούν ταυτόχρονα πλήρη κυριότητα και αποφασίσουν να πουλήσουν, μπορεί να δημιουργηθεί προσωρινή πίεση στις τιμές της αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμά ότι σε περιοχές με ισχυρή ζήτηση τα ακίνητα συνήθως μεταπωλούνται γρήγορα.

