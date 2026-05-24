Μητσοτάκης: «Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό»

Μήνυμα στήριξης στον Ολυμπιακό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν τον τελικό της EuroLeague με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η αναφορά στο Final Four και στον ελληνικό αθλητισμό.

Με αναφορά στον μεγάλο τελικό της EuroLeague ολοκλήρωσε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας δημόσια τις ευχές του στον Ολυμπιακό πριν από τη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της διοργάνωσης για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα φιλοξενεί ξανά, έπειτα από χρόνια, το Final Four της EuroLeague, με μια ελληνική ομάδα μάλιστα να συμμετέχει στον τελικό.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη χρηματοδότηση του ελληνικού αθλητισμού, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες η οικονομική ενίσχυση προς τις αθλητικές ομοσπονδίες φτάνει τα 31,3 εκατ. ευρώ.

Όπως σημείωσε, η συνολική χρηματοδότηση είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2019, ενώ μόνο για φέτος διατέθηκαν επιπλέον 4,2 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την ενίσχυση αυτή με τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού, κάνοντας παράλληλα αναφορές σε επενδύσεις και προγράμματα κοινωνικής στήριξης.

Η αναφορά του στον μεγάλο τελικό: «Τώρα μένει ο τελικός της Ευρωλίγκας, που φέρνει φέτος το βλέμμα όλης της μπασκετικής Ευρώπης στη χώρα μας. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που, μετά από τόσα χρόνια, φιλοξενεί ξανά αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό να δίνει το «παρών» στον μεγάλο τελικό. Καλή επιτυχία, λοιπόν, στους ερυθρόλευκους. Καλή Κυριακή!».

