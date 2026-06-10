Οι δύο δρόμοι του Φάμελλου, η επαφή Κυρανάκη και Μεϊμαράκη και το ραντεβού Γεραπετρίτη με Φιντάν

Ο Μαξιμιλιανός επισημαίνει τους δύο ρεαλιστικούς δρόμους που μπορεί να πάρει ο Φάμελλος και στέκεται στο σημερινό (10/06) ραντεβού Γεραπετρίτη - Φιντάν.

Ενόψει της σημερινής (10/06) διαδικασίας στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ για την εκλογή του ως νέος γραμματέας, ο Κυρανάκης έχει ξεκινήσει τα τηλέφωνα σε βουλευτές και στελέχη για να μαζέψει τις αναγκαίες υπογραφές και βεβαίως για να ενημερώσει το σύστημα ότι αναλαμβάνει. Μίλησε με αρκετούς βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων είχαν παράπονα γιατί δεν αξιοποιήθηκαν στον ανασχηματισμό.

Μίλησε με αρκετά κομματικά στελέχη και έπιασε τον παλμό της βάσης, ενώ είχε και τηλεφωνική επαφή με τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη που βρίσκεται στις Βρυξέλλες και γενικώς το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται αποστασιοποιημένος. Ο στόχος είναι να επιστρατευτούν τρόπον τινά και οι παλαιοί, καθώς σε μια μάχη δεν περισσεύει κανείς, αν και αρκετοί βλέπω ότι πιάνουν πόρτα στον Σαμαρά για... τον χειμώνα.

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