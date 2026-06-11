Παραιτήθηκε ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, με φόντο το σκάνδαλο των Πολεοδομιών

Την παραίτησή του από τη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου, με φόντο την υπόθεση των πολεοδομιών.

Δεύτερη παραίτηση γενικού γραμματέα υπουργείου μέσα σε λίγα 24ωρα καταγράφεται στη σκιά της υπόθεσης με τις πολεοδομίες. Μετά τον Ευθύμιο Μπακογιάννη, γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γιώργος Διδασκάλου από τη θέση του γενικού γραμματέα στο υπουργείο Πολιτισμού.

Ο κ. Διδασκάλου, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, αποχωρεί σε μια περίοδο κατά την οποία η υπόθεση των πολεοδομιών βρίσκεται στο επίκεντρο, μετά τις αποκαλύψεις και τις συλλήψεις που έχουν γίνει. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η δικογραφία αφορά κύκλωμα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν γύρω από πολεοδομικές υποθέσεις, ενώ για την υπόθεση έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έξι συλλήψεις.

Δεύτερη παραίτηση μέσα σε λίγα 24ωρα

Η παραίτηση Διδασκάλου έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Ευθύμιου Μπακογιάννη από τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η σύμπτωση των δύο παραιτήσεων, με φόντο την ίδια υπόθεση, ανεβάζει το πολιτικό βάρος της υπόθεσης και δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει.

Κυβερνητικές πηγές, πάντως, επιχειρούν να αποσυνδέσουν τις παραιτήσεις από προσωπικές ευθύνες, αναφέροντας ότι «κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους». Η συγκεκριμένη διατύπωση δείχνει πως η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει τις αποχωρήσεις ως μέρος ενός ευρύτερου κύκλου αλλαγών, την ώρα όμως που το πολιτικό κλίμα έχει ήδη φορτιστεί από τις εξελίξεις στην υπόθεση των πολεοδομιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκεται και συγγενικό πρόσωπο του Ευθύμιου Μπακογιάννη, στοιχείο που είχε βάλει από την πρώτη στιγμή την παραίτησή του στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παράνομες συναλλαγές γύρω από πολεοδομικές εκκρεμότητες και υπηρεσιακές διαδικασίες.

Η αποχώρηση του Γιώργου Διδασκάλου από το υπουργείο Πολιτισμού προσθέτει ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα των εξελίξεων. Το κρίσιμο πλέον είναι αν οι παραιτήσεις θα μείνουν σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης ή αν η έρευνα για το κύκλωμα στις πολεοδομίες θα ανοίξει και άλλα μέτωπα τις επόμενες ημέρες.

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