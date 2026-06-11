Ο αισιόδοξος Μητσοτάκης, η διορία Πολάκη σε Φάμελλο και ο πρώτος σταθμός του Τσίπρα

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τα «κέφια» Μητσοτάκη, την διορία Πολάκη σε Φάμελλο και τον πρώτο σταθμό των περιοδειών Τσίπρα.

Για κάποιο λόγο όποτε προσεγγίζει τα γραφεία της ΝΔ ο Μητσοτάκης είναι ιδιαιτέρως κεφάτος. Αυτό έγινε και χθες (10/06) το απόγευμα όταν έφτασε στην Πειραιώς που τους επόμενους μήνες θα αποκτήσει νέα ζωή, καθώς τα γραφεία θα γεμίζουν. Τον περίμενε κόσμος και ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος γιατί το μέρος είναι συνδεδεμένο με νίκες.

Στα ντεσού της χθεσινής μέρας να σας πω ότι ο Κυρανάκης ήταν από νωρίς στο γραφείο του, στον δεύτερο όροφο του κόμματος, μαζί με τους δικούς του συνεργάτες, προκειμένου να προετοιμάσει την ομιλία του, ενώ σήμερα αναλαμβάνει ήδη την πρώτη κομματική αποστολή στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

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