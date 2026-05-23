Οργισμένος γιατρός μετά το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου: «Ένας νέος άνθρωπος κινδυνεύει επειδή κάποιος έκανε αναστροφή»

Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στα Ιωάννινα, μετά από σοβαρό τροχαίο με μηχανή.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Ιωάννινα. Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 33χρονος έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με την οικογένειά του να βρίσκεται στο πλευρό του και τον κόσμο του ποδοσφαίρου να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις.

«Πόσοι ακόμα πρέπει να πληρώσουν;»

Το τροχαίο προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον χειρουργό του νοσοκομείου Χατζηκώστα, Φίλιππο Σιάκα, ο οποίος ξέσπασε μέσω των social media για την επικινδυνότητα του σημείου όπου έγινε το ατύχημα.

Όπως ανέφερε, είχε επισημάνει πριν από λίγες ημέρες το πρόβλημα που υπάρχει κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το νοσοκομείο και στη γύρω περιοχή. Με αφορμή το τροχαίο του Οικονόμου, έγραψε πως «ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται διασωληνωμένος με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του επειδή κάποιος έκανε αναστροφή».

Ο ίδιος έθεσε ευθέως ζήτημα ευθύνης των αρμόδιων αρχών, διερωτώμενος πόσοι ακόμη πρέπει να πληρώσουν το τίμημα μέχρι να υπάρξει παρέμβαση για την αποτροπή αντίστοιχων ατυχημάτων.

Το πώς ακριβώς έγινε η σύγκρουση παραμένει υπό διερεύνηση, ωστόσο το περιστατικό έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την ασφάλεια στο συγκεκριμένο σημείο. Όταν μια είσοδος νοσοκομείου, δηλαδή ένας χώρος με διαρκή κίνηση ασθενών, συνοδών, ασθενοφόρων και οχημάτων, μετατρέπεται σε σημείο αυξημένου κινδύνου, το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή ατυχία.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ