Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Αν τον συναντήσω στον δρόμο, δεν ξέρω τι θα κάνω»

Σκληρές δηλώσεις του Κώστα Μπακογιάννη για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με αναφορές στη Δικαιοσύνη, την «17 Νοέμβρη» και την προσωπική του οδύνη για τη δολοφονία του πατέρα του.

Στην αποφυλάκιση του καταδικασμένου μέλους της «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αναφέρθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου σε τηλεοπτική εκπομπή για τα συναισθήματα και τις σκέψεις που του προκάλεσε η εξέλιξη αυτή.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων περιέγραψε τη στιγμή που πληροφορήθηκε την είδηση, λέγοντας πως η πρώτη του σκέψη ήταν τι θα συνέβαινε αν συναντούσε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στον δρόμο, αλλά και πώς θα διαχειριζόταν μια τέτοια εικόνα μπροστά στα παιδιά του.

Όπως σημείωσε, στη συνέχεια προσπάθησε να διαχειριστεί ψύχραιμα την αρχική συναισθηματική του αντίδραση, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κουβαλούν αντίστοιχα τραύματα χωρίς να έχουν δημόσιο βήμα για να τα εκφράσουν.

Ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της απονομής Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης, εκφράζοντας προβληματισμό για το χρονικό διάστημα που τελικά παρέμεινε στη φυλακή.

Παράλληλα, μίλησε για τη δυσκολία να εξηγήσει την υπόθεση στα παιδιά του, τονίζοντας ότι επιθυμεί να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και αγάπης.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, στάθηκε στη στάση που πρέπει να τηρούν οι πολιτικοί απέναντι στη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται ενσυναίσθηση και σεβασμός απέναντι στον ανθρώπινο πόνο.

Αναφορά έκανε και στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη δράση της 17 Νοέμβρη, στο οποίο συμμετείχε με συνέντευξη ο Δημήτρης Κουφοντίνας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν κατάφερε να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ, εξηγώντας πως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βλέπει στην τηλεόραση τον άνθρωπο που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του πατέρα του.

Κλείνοντας, ο Κώστας Μπακογιάννης υπογράμμισε ότι, παρά τη συναισθηματική φόρτιση, εξακολουθεί να εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς, τονίζοντας πως δεν μπορεί να φανταστεί μια κοινωνία χωρίς αυτούς.

