Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

Τα... δόντια του θα δείξει το καλοκαίρι με την έλευση του Αυγούστου

Αισθητή έγινε από χθες η σχετικά απότομη άνοδος της θερμοκρασίας στη χώρα μας, μετά την εντυπωσιακή και ιδιαίτερα σπάνια για την εποχή μεταβολή του καιρού που προηγήθηκε.

Από την Τετάρτη και τουλάχιστον έως τις 3 με 4 Αυγούστου, το μελτέμι αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά και να πνέει με πολύ ισχυρές εντάσεις σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και στις προσήνεμες ανατολικές περιοχές.

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