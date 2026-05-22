Το επόμενο AI data center ίσως βρίσκεται... δίπλα στο σπίτι σας – Το φιλόδοξο σχέδιο της Nvidia και της Span

Μια νέα τεχνολογία μετατρέπει τα σπίτια σε μικρά κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Πώς λειτουργεί το σχέδιο της Span και ποιοι είναι οι κίνδυνοι για το ηλεκτρικό δίκτυο.

Μια νέα προσέγγιση στην υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των data centers, μεταφέροντας μέρος της υπολογιστικής ισχύος απευθείας στις γειτονιές και τα σπίτια.

Η αμερικανική νεοφυής εταιρεία Span, σε συνεργασία με την Nvidia, παρουσίασε το XFRA, ένα αποκεντρωμένο δίκτυο μικρών μονάδων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εγκαθίστανται σε κατοικίες και να λειτουργούν σαν «μικρογραφίες» κέντρων δεδομένων.

Οι μονάδες έχουν περίπου το μέγεθος εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού και τοποθετούνται δίπλα στο σπίτι, αξιοποιώντας την αχρησιμοποίητη ηλεκτρική ισχύ της κατοικίας. Σε αντάλλαγμα, οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν οικονομικά οφέλη, όπως χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος και internet.

Η ιδέα εμφανίζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας. Η κατασκευή μεγάλων data centers απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και οι αναβαθμίσεις υποσταθμών στις ΗΠΑ χρειάζονται πλέον έως και επτά χρόνια, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις.

Αντί για ένα γιγαντιαίο κέντρο δεδομένων, η Span επιχειρεί να μοιράσει την υπολογιστική ισχύ σε χιλιάδες σπίτια που είναι ήδη συνδεδεμένα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, πολλές σύγχρονες κατοικίες διαθέτουν ηλεκτρική υποδομή πολύ μεγαλύτερη από αυτή που χρησιμοποιούν καθημερινά, αφήνοντας ανεκμετάλλευτη χωρητικότητα που μπορεί να αξιοποιηθεί για επεξεργασία AI.

Κάθε μονάδα XFRA περιλαμβάνει 16 επεξεργαστές γραφικών Nvidia, τέσσερις CPU και τρία terabyte μνήμης RAM, ισχύ αρκετή ώστε να υποστηρίξει ακόμα και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η ενεργειακή κατανάλωση είναι ιδιαίτερα υψηλή: ένας κόμβος σε πλήρη λειτουργία καταναλώνει μέσα σε μόλις τρεις ημέρες περίπου 12,5 κιλοβάτ, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στη μηνιαία κατανάλωση ενός μέσου αμερικανικού νοικοκυριού.

Παρά τις τεχνικές δυνατότητες, ειδικοί προειδοποιούν ότι η μαζική εξάπλωση τέτοιων συστημάτων θα μπορούσε να επηρεάσει τη σταθερότητα του οικιακού δικτύου ηλεκτροδότησης.

Η πρώτη πιλοτική εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, σε συνεργασία με την PulteGroup, με 100 κατοικίες να εξοπλίζονται με μονάδες XFRA μέσα στο φθινόπωρο. Η συνολική ισχύς του πιλοτικού δικτύου θα φτάσει τα 1,2 μεγαβάτ.

Οι ιδιοκτήτες δεν θα επιβαρύνονται με το κόστος εγκατάστασης, ενώ η εταιρεία υπόσχεται ότι οι μονάδες θα είναι πιο αθόρυβες από ένα συμβατικό σύστημα κλιματισμού, χάρη στην υδρόψυκτη τεχνολογία που χρησιμοποιούν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ