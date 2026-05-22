Το Χονγκ Κονγκ εγκαινίασε συγκρότημα 1.800 κατοικιών που χτίστηκε μέσα σε 12 μήνες με προκατασκευασμένες μονάδες από την Κίνα.

Το Χονγκ Κονγκ έκανε κάτι που σε μια πόλη με τόσο μεγάλη στεγαστική πίεση μοιάζει σχεδόν αδιανόητο: παρέδωσε 1.800 κατοικίες μέσα σε μόλις 12 μήνες. Το συγκρότημα United Court, στην περιοχή Yuen Long, έγινε το πρώτο πλήρως ολοκληρωμένο έργο μεταβατικής κατοικίας στην πόλη, χρησιμοποιώντας 2.076 προκατασκευασμένες μονάδες που κατασκευάστηκαν στην Κίνα.

Η διαφορά στον χρόνο είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο. Η παραδοσιακή κατασκευή δημόσιας κατοικίας στο Χονγκ Κονγκ χρειάζεται κατά μέσο όρο 4,1 χρόνια. Εδώ, τα περισσότερα έγιναν στο εργοστάσιο της CIMC στο Γκουανγκντόνγκ, πριν οι μονάδες μεταφερθούν με πλοίο και οδικώς στο εργοτάξιο. Σύμφωνα με το πρότζεκτ, κάθε μονάδα έφτασε με περίπου το 90% της δουλειάς ήδη ολοκληρωμένο.

Σπίτια που φτάνουν σχεδόν έτοιμα

Η μέθοδος ονομάζεται Modular Integrated Construction, δηλαδή αρθρωτή ολοκληρωμένη κατασκευή. Στην πράξη, κάθε μονάδα είναι ένα τρισδιάστατο ατσάλινο «κουτί» που βγαίνει από το εργοστάσιο με κουζίνα, μπάνιο, καθιστικό, ηλεκτρολογικά, φωτισμό LED, κλιματισμό, εξαερισμό και βασικό εξοπλισμό. Στο εργοτάξιο, οι μονάδες σηκώνονται με γερανούς, στοιβάζονται και ενώνονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας τετραώροφα κτίρια.

Το United Court δημιουργήθηκε μέσα σε μια πόλη όπου η στεγαστική κρίση έχει πάρει ακραίες διαστάσεις. Χιλιάδες οικογένειες ζούσαν σε υποδιαιρεμένα διαμερίσματα με μέσο ωφέλιμο χώρο μόλις 5,3 τετραγωνικά μέτρα. Στο νέο συγκρότημα, οι κατοικίες έχουν κατά μέσο όρο περίπου 18 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή πάνω από τριπλάσιο χώρο, με ξεχωριστή κουζίνα, μπάνιο και χώρο διαβίωσης.

Το έργο φιλοξενεί περίπου 5.000 κατοίκους χαμηλού εισοδήματος και περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους κατοικιών, για ένα άτομο, ζευγάρια, μεγαλύτερες οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Υπάρχουν επίσης χώροι κοινότητας, μικρά καταστήματα, κοινόχρηστες κουζίνες, παιδική χαρά και κήποι.

Οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί για διάρκεια ζωής 50 ετών και μπορούν να αποσυναρμολογηθούν, να μεταφερθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν αλλού. Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον μάθημα του United Court: η κατοικία δεν χρειάζεται πάντα να χτίζεται αργά, μέσα στη σκόνη και στην αναμονή. Μπορεί, σε μεγάλο βαθμό, να παράγεται σαν βιομηχανικό προϊόν και να φτάνει εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

