Η νέα ανησυχητική τάση των νέων: Δημιουργούν ψηφιακές κόπιες των πρώην τους μέσω AI για να ξεπεράσουν τον χωρισμό

Ο κόσμος έχει απο-τρελαθεί: δημιουργούν ψηφιακές εκδόσεις των πρώην συντρόφων τους, ώστε να καταφέρουν να ξεπεράσουν ευκολότερα και γρηγορότερα τον χωρισμό τους.

Αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων φέρεται να δημιουργεί ψηφιακές εκδοχές των πρώην συντρόφων τους με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ως έναν τρόπο διαχείρισης των επώδυνων χωρισμών.

Μια νέα και ιδιαίτερη τάση έχει κάνει την εμφάνισή της ανάμεσα στους νέους στην Κίνα, όπου διάφορα άτομα χρησιμοποιούν εξειδικευμένα μοντέλα AI για να αναπαράγουν ψηφιακά τους πρώην εραστές τους.

Το «ex.skill» είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν υλικό από τις παρελθούσες σχέσεις τους, όπως ιστορικό συνομιλιών, φωτογραφίες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με εξατομικευμένες περιγραφές, προκειμένου να «αποστάξουν» την προσωπικότητα του πρώην συντρόφου τους μέσα σε ένα σύστημα AI.

Από τα βιολογικά στα ψηφιακά νευρωνικά δίκτυα

Αυτοί οι «πρώην» με τεχνητή νοημοσύνη έχουν την ικανότητα να μιμούνται τον τόνο της φωνής, τις χαρακτηριστικές εκφράσεις, ακόμα και τις ανεπαίσθητες γλωσσικές ιδιαιτερότητες του πραγματικού προσώπου, καθώς και το σύνολο των κοινών εμπειριών που μοιράστηκαν, βασιζόμενοι πάντα στις πληροφορίες που τους παρέχονται. Το συγκεκριμένο λογισμικό επιτρέπει ουσιαστικά στους χρήστες να μεταφέρουν αυτές τις αναμνήσεις από τα βιολογικά στα ψηφιακά νευρωνικά δίκτυα.

Στην πλατφόρμα GitHub, οι δημιουργοί του ex.skill επισημαίνουν ξεκάθαρα ότι το «έργο προορίζεται αποκλειστικά για προσωπικό αναστοχασμό και συναισθηματική επούλωση, και όχι για παρενόχληση, καταδίωξη ή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής».

Αντιδράσεις για την ιδιωτικότητα και τη συναισθηματική προσκόλληση

Σε ένα ιδανικό σενάριο, το ex.skill θα χρησιμοποιούνταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να προχωρήσουν μετά από μια αποτυχημένη σχέση. Ωστόσο, εκφράζονται έντονες ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα ανάπτυξης μιας νοσηρής συναισθηματικής προσκόλλησης, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη δημιουργία νέων, υγιών σχέσεων με πραγματικούς ανθρώπους στο μέλλον. Παράλληλα, τίθενται σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας, καθώς προσωπικά δεδομένα τρίτων τροφοδοτούνται σε ένα νευρωνικό δίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Παρά τις επικρίσεις, και αν κρίνει κανείς από τα σχόλια των χρηστών, το ex.skill φαίνεται πως έχει βοηθήσει αρκετό κόσμο να βρει το λεγόμενο «closure» (το οριστικό κλείσιμο ενός κεφαλαίου).

Ένας χρήστης ανέφερε ότι κατάφερε να πει στον ψηφιακό του πρώην όλα όσα δεν μπορούσε να του εκφράσει από κοντά, ενώ άλλοι σημείωσαν ότι οι ψηφιακές κόπιες τούς βοήθησαν να συνειδητοποιήσουν ότι οι πρώην σύντροφοί τους «δεν ήταν και κάτι το τόσο ιδιαίτερο».

«Κατάφερα επιτέλους να πω όλα όσα δίσταζα να εκφράσω τόσο καιρό, και αυτό με έκανε να νιώσω πολύ καλύτερα», έγραψε ένα άτομο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.