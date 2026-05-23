F(x): Ο ράπερ που έχεις όλες τις λύσεις!

Ο F(x) είναι άμεσος στην έκφρασή του, «τρέχει» σε κάθε ρυθμό και έχει βγάλει ένα EP που αξίζει να το ακούσετε.

Όταν κινείσαι στο άγνωστο και πας χωρίς πυξίδα, κράτα την περιέργεια, το πληκτρολόγιο και σκόρπιες μνήμες από τα μαθηματικά! Εντάξει, η μουσική έχει άμεση σχέση με αυτή την τέλεια επιστήμη και όταν συνδυάζονται κάνουν θαύματα. Αυτό το συναντάς στην κλασική και στην πειραματική-avant garde. Η περίπτωση του ράπερ που παρουσιάζουμε δεν ανήκει άμεσα σε αυτό το πεδίο, όμως το μυστήριο, το ξάφνιασμα και η εικόνα από το σχολείο, από τη μάθηση, είναι εδώ. Αυτό το περίεργο σύμβολο-έκφραση που βλέπετε στον τίτλο, αυτό ήταν μαθηματικά γυμνασίου-λυκείου. Και όποιος ήξερε, ήξερε. Ο άγνωστος «χ», η εξίσωση, οι μεταβλητές, οι δυνάμεις, η θεωρία, η πράξη, η ραπ και ο ασταμάτητος λόγος.

Το ταυτοτικό στοιχείο, όμως, έχει και άλλη ανάγνωση. Αυτή που μας συνδέει με το ανίδωτο, ανείπωτο, αναπάντεχο. Αυτή που σου λέει ότι δεν είσαι μόνος αλλά και δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου. Αυτή που σε στέλνει στα κρυμμένα υπαρξιακά σου μονοπάτια και στις διακλαδώσεις του νου και της ψυχής που κανείς δεν ξέρει από πού ξεκινάνε. Το χάος μας συνέχει και μας απειλεί, μας σώζει και μας εγκαταλείπει, μας αγκαλιάζει και μας καταδικάζει. Ε, ο ράπερ, ο F(x), που έχουμε εδώ είναι φίλος του χάους και θα σου λύσει κάθε εξίσωση, κάθε ραπ απορία.

Ραπάρει για την κουλτούρα του χιπ-χοπ



Η διαδικασία ανακάλυψης ήρθε μέσα από το χάος (του διαδικτύου). Όταν πατήσαμε να ακούσουμε αυτόν τον τύπο, να ποια ήταν τα στοιχεία που μας κέρδισαν: ο τρόπος που χειρίζεται τη φωνή του. Άλλοτε ήρεμη και με φαινομενικά ανώριμο ύφος και άλλοτε ωμή, επιθετική, σίγουρη. Μετά η συμπεριφορά πίσω από το μικρόφωνο. Η άνεση, η ωραία μαγκιά, το θάρρος, η αυτοπεποίθηση, περνάνε άμεσα σε μας και μας βάζουν εύκολα στη θέση του ακροατή. Έπειτα, είναι ο τρόπος που «τρέχει» πάνω στο ρυθμό. Όποια και αν είναι η παραγωγή, που έχει αρκετές εκφράσεις η αλήθεια είναι, που συνοδεύει τα τραγούδια του, αυτός βρίσκει τον τρόπο να ακολουθήσει, να πατήσει σωστά , αποτελεσματικά. Ε, και τέλος, είναι το battle πνεύμα, αυτό που βρίσκεις κυρίως στον underground κόσμο, αυτόν που φτιάχνεται από τα κάτω και δεν τον νοιάζει που θα πάει. Η ραπ μουσική και η χιπ-χοπ κουλτούρα ζουν και θριαμβεύουν σε αυτό το πεδίο, σε αυτό τον χώρο. O F(x), λοιπόν, ανήκει σε αυτούς που κάνουν ραπ για την κουλτούρα του κόσμου που γέννησε το είδος.

Το «Broken Europe» τα… σπάει!



Αυτός ο τύπος, διαβάζουμε, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο κέντρο της Αθήνας. Κι αν μεγαλώνεις εκεί, πρέπει να είσαι και λίγο σκληρός καρ#@ς. Ξέρετε, η επιβίωση, η ασφάλεια, η αναγνώριση, το να ανοίξεις το βήμα με θάρρος και θράσος. Και ενώ θα μπορούσε να μπει, ειδολογικά, στον κόσμο του hool rap, ή του raw street rap, αυτός πήρε αυτή την αίσθηση, αυτό τον κόσμο και τον έβαλε μέσα σε πιο εξομολογητικό, επιθετικά λυρικό τρόπο. Μέλος των BTK 187 έκανε ντεμπούτο με το άλμπουμ «Gamble» (2022). Βέβαια είχε δώσει το 2021 το LP «Όλα είναι στο παιχνίδι» [μαζί με IZW, Ultra Black Funk] και μετά ήρθαν τα «Till I Die» και «Η λίστα με τα θαύματα» (2025). Το 2023 έδωσε το EP «Free» και το 2024 συνεργάστηκε με τον Azazel στο άλμπουμ «Chopsticks». Τελευταία του δουλειά το EP «Broken Europe» που απλά τα… σπάει! Η ραπ του F(x) έχει άπειρες λύσεις και που θα τις βρεις στο χάος της ζωής σου (μας).

*Ο F(x) σε Spotify, YouTube, Instagram

