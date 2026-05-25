Το μήνυμα της Dara για τον Σάσα Βεζένκοβ: «Συγχαρητήρια πρωταθλητή...»

Η Βουλγάρα τραγουδίστρια και νικήτρια της Eurovision, Dara, συνεχάρη δημόσια τον συμπατριώτη της, Σάσα Βεζένκοβ, για την κατάκτηση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ζει στιγμές απόλυτης αποθέωσης μετά την κατάκτηση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό.

Ο MVP και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης έκλεισε ονειρικά τη σεζόν, κατακτώντας τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο με τους ερυθρόλευκους.

«Συγχαρητήρια πρωταθλητή»

Ανάμεσα σε όσους έσπευσαν να τον συγχαρούν ήταν και η Dara, η τραγουδίστρια που ξεχώρισε και κατέκτησε τη φετινή Eurovision, η οποία εξέφρασε δημόσια τη χαρά και την υπερηφάνειά της για τον συμπατριώτη της.

Η Βουλγάρα καλλιτέχνιδα είχε δείξει από νωρίς τη στήριξή της προς τον ηγέτη των «ερυθρόλευκων», πριν ακόμη από τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η εξέλιξη του αγώνα την επιβεβαίωσε, καθώς ο Βεζένκοβ οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης.

Λίγη ώρα μετά τη στέψη των Πειραιωτών, η Dara επανήλθε με νέο story στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια πρωταθλητή, καλά νέα για μια όμορφη βραδιά…».

