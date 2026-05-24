Short Distance II: Το φαινόμενο Γεωργία Νταγάκη μεγαλώνει

Το νέο EP, «Short Distance II», της Γεωργίας Ντάγακη, μεγεθύνει κι άλλο την καλλιτεχνική της αξία.

Η Γεωργία Νταγάκη είναι εδώ και με τη λύρα της παίζει για εμάς, για τους εαυτούς που αφήσαμε, αυτούς που ψάχνουμε και αυτούς που θα βρούμε. Το αγέρωχο κρητικό πνεύμα, η λεβεντιά και η καθαρή ματιά της διατρέχουν χρόνια, χώρους, τόπους, συναισθήματα. Η μουσική της είναι η φόρος τιμής στην παράδοση, προσφορά στην εξέλιξη. Ευγενική, καλόψυχη και με μια περιέργεια που δεν σταματά πουθενά. Το πείσμα της να δημιουργεί τέχνη μοναδική μπορεί να μετακινήσει και βουνά! Στο έργο της δεν θα βρείτε την εύκολη αναπαραγωγή δοκιμασμένων συνταγών. Θα βρείτε πειραματισμό πάνω σε κλασικά και ανανεωμένα μονοπάτια.

Η Γεωργία Νταγάκη καταργεί περιορισμούς και μιλά με την κοφτερή γλώσσα του δοξαριού που χαράζει τον ουρανό και ζεσταίνει το υγρό χώμα. Η καλή διάθεση, η χαρά, το πάθος, η ευαισθησία, ρίχνονται στην εκστατική γραμμή που όλο και μεγαλώνει η Γεωργία. Κάθε της δουλειά και μια να ένα διαδρομή, μια νέα ακτίνα που δένεται με το ήλιο-πυρήνα της, την επιθυμία της να μας ψυχαγωγήσει, αγαπήσει, αληθινά. Και ενώ η δική της δημιουργική πορεία μεγαλώνει, 20 χρόνια πια, η μεταξύ μας πορεία όλο και μικραίνει και νιώθουμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που μας ακούει και παίζει για την καρδιά μας, για την ψυχή μας. Αυτό το φαινόμενο μεγαλώνει με το νέο της EP «Short Distance ΙΙ».

Με διάθεση απελευθερωτική…



Το «Short Distance II» έρχεται δύο χρονιά μετά το πρώτο. Όπως και στην πρώτη εκδοχή, έτσι και εδώ είναι η λύρα και τα dance electro ηχοτοπία που δίνουν τον ρυθμό και τη «γλώσσα» αυτής της επικοινωνίας. Η Γεωργία ξέρει να ενώνει τον κρυστάλλινο ήχο του παραδοσιακού οργάνου με τον ρυθμό της new tech προσέγγισης στη μουσική. Τα space vibes και τα ψυχεδελικά τριπαρίσματα «πατάνε» σε σταθερά, εξωστρεφή μπιτ. Οι μελωδίες της λύρας αλλάζουν μέγεθος, μορφή, κίνηση και γίνονται χορός και σταθερό έδαφος για να στηριχτεί όλη η μουσική παραγωγή.

Το σύμπαν της τέκνο βρίσκει ένα πιο σταθερό και στιβαρό ρυθμό μέσα από την κρητική συμβολή. Την ώρα που «σκάνε» τα άγνωστα ηλεκτρονικά πεδία, εκεί, την κατάλληλη στιγμή, η λύρα αλλάζει ρυθμό και «τρέχει» και μετά από λίγο επιβάλλει το δικό της «τρέξιμο» και στο τέλος γίνεται μια μίξη ενέργειας, ελευθερίας, ευδιαθεσίας, φωτεινού ξεσπάσματος. Με το «Short Distance II» έρχεσαι σε επαφή με τον απελευθερωμένο εαυτό σου, με την ξεγνοιασιά σου και την ανάγκη σου να χορέψει με τον δικό σου τρόπο.

Τέσσερα κομμάτια για να χαθείς στο όνειρό σου



Το «Short Distance II» αποτελείται από τέσσερα κομμάτια. Πρώτα είναι το «Vamos». Δυνατή εισαγωγή με έντονο vibe που σε παρακινεί να χορέψεις. Space, ατμοσφαιρικές πινελιές, η αίσθηση του άγνωστου μα οικείου πάνω στις χορδές της λύρας. Ακολουθεί το «Adele». Εδώ ξεκινάμε με ηλεκτρονική βροχή, με εικόνες και μνήμες από Βlade runner και Βαγγέλης Παπαθανασίου (Vangelis). Κάποια στιγμή ο ρυθμός αλλάζει, η ένταση μειώνεται και αρχίζει ο λόγος της λύρας. Συνεχίζουμε με το κομμάτι "Meronas». Η εισαγωγή να έρχεται από ψηλά, από τα βουνά. Αμέσως «βουτά» στη γη. Η λύρα ανταλλάσσει μιλιές με τους πειραγμένους ήχους, αυτούς που που σε βάζουν σε απόκοσμα άυλα μονοπάτια. Τελευταίο track το «Moires» έχει πιο συμβατική εισαγωγή, πιο μελωδική. Στο παρασκήνιο, όμως, ακούς τα στοιχεία της δημιουργίας, λες και είναι η φύση, να ετοιμάζονται για την «έκρηξη» ενέργειας. Εδώ συμβάλλει και η νεραϊδίσια φωνή της Γεωργίας. Το «Short Distance II» είναι η αφορμή για να χαθούμε στο όνειρό μας, στη στην προσδοκία μας, δικό μας, ελεύθερο, κόσμο.

