YouTuber θα πληρώσει 15 εκατ. ευρώ στην οικογένεια 16χρονης επειδή διέδιδε ψέματα για τον θάνατό της

Ο Ryan Upchurch υποστήριζε σε βίντεό του ότι η υπόθεση της Kiely Rodni ήταν «στημένη» και ότι η οικογένειά της δεν ήταν πραγματική, με το δικαστήριο να τον καταδικάζει για συκοφαντική δυσφήμηση.

Ένας YouTuber στις ΗΠΑ καλείται να πληρώσει 17,5 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 15 εκατ. ευρώ, στον πατέρα και τον παππού της Kiely Rodni, μιας 16χρονης που είχε βρεθεί νεκρή το 2022, μετά την εξαφάνισή της από πάρτι στην Καλιφόρνια.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τότε τις ΗΠΑ. Η Kiely Rodni εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 2022, αφού είχε πάει σε πάρτι κοντά στο Tahoe National Forest. Αργότερα, το αυτοκίνητό της και η σορός της εντοπίστηκαν σε λίμνη, με τις αρχές να καταλήγουν ότι ο θάνατός της ήταν ατύχημα από πνιγμό. Σύμφωνα με την επίσημη έρευνα, δεν υπήρχαν στοιχεία που να δείχνουν ότι κάποιος άλλος τη σκότωσε.

Το ψέμα που έγινε content

Παρά το πόρισμα των αρχών, ο Ryan Upchurch άρχισε να δημοσιεύει βίντεο γύρω από την υπόθεση, αρχικά με θεωρίες για την εξαφάνιση της 16χρονης. Μετά τον εντοπισμό της σορού της, ανέβασε βίντεο στα οποία εξέφραζε συλλυπητήρια στην οικογένεια, όμως στη συνέχεια η στάση του άλλαξε.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο YouTuber άρχισε να υποστηρίζει ότι η υπόθεση ήταν ψεύτικη, ότι η Kiely και η οικογένειά της «δεν ήταν πραγματικοί» και ότι όλα είχαν στηθεί ως απάτη για τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω GoFundMe. Σε βίντεο που πλέον δεν είναι διαθέσιμο, φέρεται να ζητούσε «αποδείξεις» ότι η Kiely Rodni υπήρξε πραγματικά.

Ο πατέρας της, Daniel Rodni, και ο παππούς της, David Robertson, κατέθεσαν αγωγή εναντίον του Upchurch, κάνοντας λόγο για βλάβη στη φήμη τους, οικονομικές απώλειες και σοβαρή συναισθηματική οδύνη. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Νάσβιλ, με το δικαστήριο να κρίνει τον YouTuber υπεύθυνο για συκοφαντική δυσφήμηση και πρόκληση ψυχικής οδύνης.

Οι ένορκοι αποφάσισαν ότι ο Upchurch πρέπει να πληρώσει συνολικά 17,5 εκατ. δολάρια. Από αυτά, τα 11 εκατ. δολάρια προορίζονται για τον παππού της 16χρονης και τα 6,5 εκατ. δολάρια για τον πατέρα της.

Οι δικηγόροι της οικογένειας τόνισαν ότι η απόφαση αποτελεί υπενθύμιση πως η χρήση μιας μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διάδοση ψευδών ισχυρισμών εναντίον μιας οικογένειας που πενθεί έχει πραγματικές συνέπειες. Από την πλευρά του YouTuber, η νομική του εκπρόσωπος μίλησε για τη σημασία της ελευθερίας του λόγου, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο πελάτης της εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια του true crime περιεχομένου στο διαδίκτυο. Άλλο η αναζήτηση απαντήσεων σε μια τραγωδία και άλλο η μετατροπή του πένθους μιας οικογένειας σε θεωρία συνωμοσίας για views. Εδώ, οι ένορκοι έκριναν ότι αυτή η γραμμή ξεπεράστηκε.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ