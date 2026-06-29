Ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του Γιώργου Μαργαρίτη: Η κινηματογραφική συνάντηση που δεν περιμέναμε

Η σύμπραξη του Γουίλεμ Νταφόε με τον Γιώργο Μαργαρίτη για τις ανάγκες της ταινίες «The Birthday Party» ήταν αυτό που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν.

Σινεφίλ και μη, fans του Γουίλεμ Νταφόε και θαυμαστές του Γιώργου Μαργαρίτη, θέλουμε την προσοχή σας: ο καταξιωμένος Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται έναν Έλληνα μεγιστάνα στην επερχόμενη ταινία με τίτλο «The Birthday Party», για τις ανάγκες τις οποίες ταξίδεψε μέχρι την Ελλάδα. Και τα νέα δεν σταματούν εδώ: ο Γουίλεμ Νταφόε συνεργάζεται με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Ναι, καλά διάβασες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr