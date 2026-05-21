Τον απέλυσαν μία εβδομάδα μετά την πρόσληψη επειδή παραπονέθηκε ότι δεν πληρώθηκε την πρώτη μέρα

Ένας εργαζόμενος ενημέρωσε το λάθος άτομο για πρόβλημα στη μισθοδοσία του και λίγες ώρες αργότερα άκουσε από την προϊσταμένη του ότι «δεν λειτουργεί».

Υπάρχουν δουλειές που ξεκινούν στραβά από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Στην περίπτωση ενός εργαζόμενου, όμως, το πρόβλημα δεν ήταν ούτε η απόδοση ούτε η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον. Ήταν το γεγονός ότι δεν πληρώθηκε για την πρώτη του μέρα και αποφάσισε να ρωτήσει τι συνέβη.

Σύμφωνα με την ιστορία που δημοσιεύτηκε στο Cheez Burger, ο εργαζόμενος είχε μόλις συμπληρώσει μία εβδομάδα στη νέα του θέση όταν παρατήρησε ότι από τη μισθοδοσία του έλειπε η πληρωμή της πρώτης ημέρας. Θεωρώντας ότι πρόκειται για απλό γραφειοκρατικό λάθος, απευθύνθηκε στη Jan, την υπεύθυνη για τη μισθοδοσία, ώστε να λυθεί το ζήτημα.

Το λάθος που του κόστισε τη δουλειά

Λίγο αργότερα, όμως, έλαβε μήνυμα από τη διευθύντριά του, σε ύφος κάθε άλλο παρά φιλικό. Του ξεκαθάρισε ότι όλα τα ζητήματα πληρωμών έπρεπε να περνούν απευθείας από εκείνη και όχι από τη Jan. «Για να το ξέρεις, όλα τα προβλήματα πληρωμής έρχονται απευθείας σε μένα, όχι στη Jan», του έγραψε.

Ο εργαζόμενος θεώρησε ότι το θέμα είχε λήξει. Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί, η διαδικασία είχε ξεκαθαριστεί και πλέον γνώριζε σε ποιον έπρεπε να απευθύνεται σε περίπτωση νέας οικονομικής εκκρεμότητας. Μόνο που η διευθύντριά του, όπως φάνηκε, δεν το είδε έτσι.

Λίγο μετά το περιστατικό, η στάση της απέναντί του άλλαξε. Έγινε πιο ψυχρή και, τελικά, ο εργαζόμενος ενημερώθηκε ότι απολύεται, μόλις μία εβδομάδα μετά την πρόσληψή του. Η εξήγηση που του δόθηκε ήταν σύντομη και θολή: «Αυτό δεν λειτουργεί».

Ο ίδιος, πάντως, δεν δυσκολεύτηκε να συνδέσει τα γεγονότα. Κατάλαβε ότι η απόλυσή του είχε περισσότερο να κάνει με τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα της πληρωμής και λιγότερο με την πραγματική του δουλειά. «Λυπάμαι που η Jan σε μάλωσε επειδή δεν έκανες τη δουλειά σου, αλλά έπρεπε να μου πάρεις τη δική μου;», σχολίασε με πικρία.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ