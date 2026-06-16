Από το υφαντουργείο στο διάστημα: Η συναρπαστική ιστορία της Βαλεντίνα Τερέσκοβα

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 16 Ιουνίου 1963, η Βαλεντίνα Τερέσκοβα έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα.

Στις 16 Ιουνίου 1963, η ανθρωπότητα έγινε μάρτυρας ενός ιστορικού γεγονότος που άλλαξε οριστικά την εικόνα που υπήρχε μέχρι τότε για την εξερεύνηση του διαστήματος.

Από εκείνη την ημέρα και έπειτα έπαψε να είναι μία... καθαρά ανδρική υπόθεση. Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα φρόντισε ώστε να «πέσει» ένα ακόμα ανδρικό «κάστρο».

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