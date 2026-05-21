Πρόστιμο 40.000 ευρώ σε ΑΝΤ1 και Star για την κάλυψη του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ

Το ΕΣΡ τιμώρησε τις εκπομπές «Το Πρωινό» και «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασαν την είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 40.000 ευρώ επέβαλε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε ΑΝΤ1 και Star, για τον τρόπο με τον οποίο καλύφθηκε τηλεοπτικά ο θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ, τον Οκτώβριο του 2024.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του, με την είδηση να προκαλεί σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μεγάλη συγκίνηση. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ορισμένες τηλεοπτικές εκπομπές διαχειρίστηκαν τις πρώτες ώρες της υπόθεσης είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Το σκεπτικό του ΕΣΡ

Συγκεκριμένα, το ΕΣΡ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον ΑΝΤ1 για την εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα και ακόμη 20.000 ευρώ στο Star για την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» της Ζήνας Κουτσελίνη. Η παράβαση αφορούσε τη «μετάδοση γεγονότων χωρίς προσοχή και αίσθημα ευθύνης» στις 10 Οκτωβρίου 2024.

Στο σκεπτικό της απόφασης, το Συμβούλιο στάθηκε ιδιαίτερα στην αναλυτική παρουσίαση του ακινήτου όπου βρέθηκε νεκρός ο Μπάλντοκ. Σύμφωνα με το ΕΣΡ, η προβολή αυτών των στοιχείων δεν ήταν απαραίτητη για την ενημέρωση του κοινού και δεν συνδεόταν με το δικαίωμα πληροφόρησης για ένα ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Αντίθετα, κρίθηκε ότι η λεπτομερής παρουσίαση του χώρου, μαζί με φωτογραφίες, βίντεο και μαρτυρίες που μεταδόθηκαν, έγινε με τρόπο που στόχευε περισσότερο στον εντυπωσιασμό και στην αύξηση της τηλεθέασης. Εκεί βρίσκεται και η ουσία της υπόθεσης. Άλλο η ενημέρωση για έναν θάνατο που συγκλόνισε τον αθλητισμό και άλλο η τηλεοπτική εκμετάλλευση μιας ανθρώπινης τραγωδίας.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία. Για την εκπομπή «Το Πρωινό» η ψηφοφορία ήταν 4 προς 4, με την ψήφο της προέδρου να υπερισχύει, ενώ για τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» η απόφαση πέρασε με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά. Μέλη του Συμβουλίου είχαν προτείνει ακόμη μεγαλύτερα πρόστιμα, ύψους 30.000 ευρώ για κάθε κανάλι.

Πάντως, οι δύο εκπομπές απαλλάχθηκαν από την κατηγορία της «μη εξασφάλισης της ποιοτικής στάθμης προγράμματος». Αυτό σημαίνει ότι το ΕΣΡ εστίασε κυρίως στον τρόπο μετάδοσης και διαχείρισης των πληροφοριών γύρω από το περιστατικό, όχι συνολικά στην ποιότητα των συγκεκριμένων προγραμμάτων.

