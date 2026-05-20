Κι όμως, το πέταξε ο Πορτοσάλτε για τη δυσοσμία: «Δεν αεριστήκαμε όλοι μαζί την ίδια στιγμή...» (vid)

Ο Άρης Πορτοσάλτε σχολίασε την έντονη οσμή που επικρατεί από χθες (19/5) στην Αττική και δεν υπάρχει ακόμη εξήγηση από την προέλευσή της.

Μια παρά λίγο αθυρόστομη παρέμβαση έκανε ο Άρης Πορτοσάλτε, ειρωνευόμενος την αοριστία των εξηγήσεων σχετικά με την έντονη οσμή που επικράτησε χθες στα νότια προάστια της Αττικής.

Μετά το σχόλιο της συμπαρουσιάστριάς του πως «Ούτε σήμερα μπορέσαμε να λύσουμε το μυστήριο», ο Πορτοσάλτε πρόσθεσε: «Δώσαμε μία χιουμοριστική διάθεση, αλλά υπάρχει μία πολύ σοβαρή εκκρεμότητα, όταν δεν απαντάται ένα θέμα που αφορά σε εύρος την πρωτεύουσα μίας χώρας».

«Δεν αεριστήκαμε όλοι μαζί»

«Απλώθηκε μία δυσοσμία, και δεν υπάρχει μισός να πει ότι αυτή η δυσοσμία οφείλεται κάπου. Δεν μπορεί, δεν έγινε τυχαία, δεν αεριστήκαμε όλοι μαζί μία συγκεκριμένη στιγμή. Δεν είναι από ζώα, άρα από κάπου προήλθε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Το λέω γιατί υπάρχουν στο λεκανοπέδιο περιοχές, πέριξ του Πειραιά, οι οποίες βασανίζονται από δυσοσμία. Δεδομένου ότι έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα της ηχορρύπανσης, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για την ποιότητα ζωής κοντά 4 εκατομμυρίων ανθρώπων».

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ