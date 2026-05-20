Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Οι καταιγίδες «απειλούν» τη συναυλία - Τι δείχνουν οι προβλέψεις για το Σάββατο

Το Rainmaker μπορεί να γίνει πιο επίκαιρο από ποτέ...

Κι ενώ δεν έχουμε συνέλθει ακόμα από την metal λαίλαπα που σάρωσε το ΟΑΚΑ στις 9 Μάη, το μεγαλύτερο Ολυμπιακό ακίνητο της χώρας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν ακόμη πυλώνα της heavy metal μουσικής σκηνής.

Οι Iron Maiden εμφανίζονται στην Αθήνα το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας "Run For Your Lives" που γιορτάζει τα 50 χρόνια της θρυλικής μπάντας. Η συναυλία περιλαμβάνει ένα επικό setlist από τα εμβληματικότερα άλμπουμ των πρώτων δεκαετιών της καριέρας τους, ενώ ως special guests θα εμφανιστούν στη σκηνή οι Anthrax.

Ή μπορεί και όχι...

Καταιγίδα πάνω από το ΟΑΚΑ;

Και το λέμε αυτό διότι οι προγνώσεις για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν το βράδυ του Σαββάτου 23/05 πάνω από το Μαρούσι, είναι αν μη τι άλλο αποθαρρυντικές.

Συγκεκριμένα, τα προγνωστικά μοντέλα κάνουν λόγο για έντονες καταιγίδες στην περιοχή από το μεσημέρι έως και αργά τη νύχτα του Σαββάτου.

Είναι χαρακτηριστικό, πως η πιθανότητα βροχής ανέρχεται στο 80%.

Δεδομένου ότι το στέγαστρο Καλατράβα δεν ενδείκνυται για... βροχοφοβικούς, χιλιάδες κόσμου αναμένουν πλέον με αγωνία ενδεχόμενες ανακοινώσεις από τους διοργανωτές της συναυλίας για το τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση επαλήθευσης των καιρικών προγνώσεων.

Ας κλείσουμε με μια επίκληση στους Ουρανούς ώστε να φανούν επιεικείς την συγκεκριμένη ημέρα, ας κλείσουμε και με ένα κάποιο τυχαίο τραγούδι των Maiden:

