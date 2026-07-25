Η annu στο Gazzetta: «Καμιά φορά, τα πιο δυνατά τραγούδια γεννιούνται από αυτά που δεν ολοκληρώθηκαν» (vid)

Η ανερχόμενη καλλιτέχνιδα annu μας μιλά για το «Απωθημένο» (Eleventh House Records), το νέο της single.

Το «Απωθημένο» είναι της ζωής το κρατημένο και χέρι τολμηρό, σταθερό, απαιτείται για να απελευθερωθεί το κρυμμένο και σε απόσταση δεμένο. Για να γίνει αυτό χρειάζεται και λίγη ωραία τρέλα, δημιουργική, και καλλιτέχνιδες όπως η annu την έχουν και μας δίνουν τραγούδια που μας ανεβάζουν, μας δροσίζουν, μας θυμίζουν ότι αυτό που δεν κάναμε μπορεί να γίνει η πρώτη ύλη για άλλα, πιο ωραία, πράγματα.

Η annu με την γοητευτική φωνή της μας μιλά για το νέο της single, ένα pop/electronic, rnb κομμάτι, και την έννοια του απωθημένου. Το «Απωθημένο» βρίσκεται σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες ήχου και κυκλοφορεί από την «Eleventh House Records».

Ποια ήταν η αιτία για να γραφτεί το «Απωθημένο»;

Η αφορμή ήταν ένα συναίσθημα που λίγο-πολύ όλοι έχουμε ζήσει: το ανεκπλήρωτο. Εκείνο το «σχεδόν» που δεν έγινε ποτέ «μαζί». Το «Απωθημένο» γεννήθηκε από όλες εκείνες τις φορές που αναρωτιέσαι «τι θα γινόταν αν...», από ιστορίες που έμειναν στη μέση, από λέξεις που δεν ειπώθηκαν ποτέ και από συναισθήματα που αρνήθηκαν πεισματικά να φύγουν. Καμιά φορά, τα πιο δυνατά τραγούδια γεννιούνται από αυτά που δεν ολοκληρώθηκαν.

Πώς κατέληξες στο μουσικό ύφος του εν λόγω κομματιού;

Ήθελα η μουσική να υπηρετεί απόλυτα το συναίσθημα. Να έχει ένταση, αλλά και ευαισθησία. Γιατί το απωθημένο δεν είναι μόνο πόνος· έχει και επιθυμία, προσμονή, ακόμα και μια μικρή δόση... πειρασμού. Μου αρέσουν οι αντιθέσεις, κι αυτό φαίνεται στο τραγούδι: το beat σε σπρώχνει μπροστά, ενώ η μελωδία σε τραβάει πίσω στις σκέψεις σου. Κάπως έτσι λειτουργούν και τα απωθημένα άλλωστε.

Για τους στίχους πώς δούλεψες; Άφησες το συναίσθημα ελεύθερο και μέσα απ’ αυτό βγήκαν τα λόγια ή πήρες κάποιο βίωμα και το μετουσίωσες σε στίχους;

Υπάρχουν αληθινά βιώματα και συναισθήματα πίσω από το τραγούδι, αλλά δεν ήθελα να αφηγηθώ μόνο τη δική μου ιστορία. Ήθελα όποιος το ακούσει να πει: «Αυτό θα μπορούσα να το είχα γράψει εγώ». Αν ένα τραγούδι σε κάνει να θυμηθείς έναν άνθρωπο που νόμιζες ότι είχες ξεχάσει, τότε μάλλον έχει πετύχει τον σκοπό του.

«Το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό μου απωθημένο ήταν να φτιάξω ένα τραγούδι που να με εκφράζει ολοκληρωτικά»

Είχες κάποιο δικό σου απωθημένο, καλλιτεχνικά, στο μυαλό όταν δημιουργούσες το «Απωθημένο»;

Νομίζω πως το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό μου απωθημένο ήταν να φτιάξω ένα τραγούδι που να με εκφράζει ολοκληρωτικά. Να αφήσω στην άκρη την εικόνα, τις ταμπέλες και το «πρέπει» και να μιλήσει μόνο το συναίσθημα. Το «Απωθημένο» ήταν μια στιγμή που σταμάτησα να σκέφτομαι τι περιμένουν οι άλλοι και άρχισα να λέω αυτό που πραγματικά ένιωθα χωρίς περιορισμούς.

Το κομμάτι αξίζει να το ακούσουν πολλοί άνθρωποι. Ωστόσο, νιώθω ότι αν το πεις σε έναν και μόνο βγάζει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Συμφωνείς;

Απόλυτα! Τα τραγούδια μπορεί να τα ακούσουν χιλιάδες άνθρωποι, αλλά ο καθένας να τα συνδέσει με κάτι δικό του. Και το ωραίο είναι ότι αυτό το κάτι μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από τον έναν άνθρωπο στον άλλο ακόμα και στο ίδιο τραγούδι. Ο καθένας θα βρει μέσα στο «Απωθημένο» το δικό του πρόσωπο, τη δική του ιστορία, τη δική του αδυναμία. Εκεί κρύβεται όλη η μαγεία.

Τι ένιωσες όταν ολοκλήρωσες το τραγούδι;

Ένιωσα μια ανακούφιση. Σαν να έκλεισε ένας κύκλος που έμενε ανοιχτός καιρό. Όταν βάζεις ένα συναίσθημα σε μουσική, παύει να σε βαραίνει τόσο. Δεν εξαφανίζεται, αλλά μεταμορφώνεται. Και από κάτι που κουβαλάς μόνος σου, γίνεται κάτι που μπορεί να μοιραστεί ο καθένας. Και κάπως αυτό ίσως σε βοηθάει και να το ξεπεράσεις.

«Πιστεύω ότι οι πιο δυνατές ιστορίες δεν βρίσκονται σε αυτά που ζήσαμε, αλλά σε αυτά που δεν ζήσαμε ποτέ»

Η έννοια του απωθημένου πλησιάζει αυτή του ανεκπλήρωτου. Ως καλλιτέχνιδα, αυτό πώς σε κινητοποιεί;

Πολύ! Πιστεύω ότι οι πιο δυνατές ιστορίες δεν βρίσκονται σε αυτά που ζήσαμε, αλλά σε αυτά που δεν ζήσαμε ποτέ, αυτά που λαχταράμε και κρατάμε μέσα μας. Εκεί που η φαντασία συμπληρώνει τα κενά και κάνει τα συναισθήματα ακόμα πιο έντονα. Ένα απωθημένο δεν σε αφήνει εύκολα να το ξεχάσεις. Σχεδόν σε προκαλεί να το κάνεις τραγούδι…

Θα ήθελες να είσαι το καλλιτεχνικό απωθημένο άλλου καλλιτέχνη;

(Γέλια.) Αν αυτό σημαίνει ότι τον ενέπνευσα να δημιουργήσει κάτι όμορφο, τότε ναι, γιατί όχι; Άλλωστε, τα πιο ωραία τραγούδια πολλές φορές γεννιούνται από ένα απωθημένο. Αν μπορέσω να γίνω η αφορμή για μια καλή δημιουργία, το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή.

Ποιο συναίσθημα επικρατεί στο «Απωθημένο»;

Η νοσταλγία, χωρίς δεύτερη σκέψη. Αλλά όχι μια νοσταλγία που σε βυθίζει· περισσότερο εκείνη που σε κάνει να χαμογελάς και να αναρωτιέσαι «κι αν είχε γίνει αλλιώς;». Είναι ένα μείγμα επιθυμίας, μελαγχολίας, έντασης και αυτής της γλυκιάς απορίας που αφήνουν πίσω τους οι ιστορίες χωρίς επίλογο.

Μετά το «Απωθημένο» τι άλλο περιμένουμε από σένα;

Έρχεται πολλή μουσική και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη γι' αυτό. Ετοιμάζω ένα EP, με το «Απωθημένο» να ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο που ανυπομονώ να μοιραστώ. Θα περιλαμβάνει ακόμη τέσσερα τραγούδια, το καθένα με τη δική του προσωπικότητα και τη δική του ιστορία. Δεν θέλω να αποκαλύψω πολλά ακόμη - ας κρατήσουμε και λίγα... απωθημένα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το φθινόπωρο θα έχουμε πολλά να πούμε.

Σε ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ.

INFO

«Απωθημένο»

Οι στίχοι είναι της annu. Τη μουσική υπογράφουν οι: annu x Bad Heart

Παραγωγή - Μίξη: Bad Heart

Ηχογραφήθηκε στο ELEVENTH HOUSE STUDIOS

Mastering: Ηρακλής Βλαχάκης

*Η annu σε Spotify, Instagram, Tik Tok

