Upgrade. Αγγλική λέξη που ταιριάζει απόλυτα στην «άνοδο» του Release Athens για ακόμα μία χρονιά,, Για άλλο ένα καλοκαίρι.

Δέκα χρόνια Release Athens Festival και παρότι η αυλαία πέφτει σήμερα (Σάββατο), the show must go on and will go on. Κάθε χρόνο το συγκεκριμένο event θα βρίσκεται στην θέση του για να θυμίζει σε ολους την αξία της μουσικής, της διαφορετικότητας και της παρέας. Φέτος η αναβάθμιση του Release είχε να κάνει και με την «άνοδο» του κόσμου. Άλλωστε υπήρχαν τόσα μα τόσα πολλά πράγματα για να δει κανείς. Η λέξη upgrade σημαίνει όντως αναβάθμιση που δεν είχε να κάνει μόνο με το Release και το επίπεδό του.

Είχε να κάνει και με το πόσος κόσμος, πόσος περισσότερος κόσμος το «αγκάλιασε» φέτος. Ο αριθμός ήταν μεγαλύτερος και αποτέλεσε και πεδίο σχολιασμού μεταξύ των μουσικόφιλων που βρέθηκαν εκεί. Αρκεί να σκεφτούμε πώς μόνο τα αγαπημένα Ημισκούμπρια έκαναν 2 sold out. Η λίστα των sold out μεγάλωσε με το live των Gorillaz, Jean-Michel Jarre και Moby, ενώ κάθε live της φετινής διοργάνωσης ήταν γεμάτο με fans που δεν στάματησαν να το ζουν. Δείγμα και της δικής τους δυναμικής αλλά και του Release Athens Festival.

Ενός φεστιβάλ που κάθε χρόνο στοχεύει και καλύτερα και κάθε χρόνο ελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Κόσμο κάθε ηλικίας, κουλτούρας και μουσικής άποψης σε ένα πολύ ωραίο «πάντρεμα». Και του χρόνου λοιπόν σε ακόμα πιο δυνατές φεστιβαλικές ημέρες!