Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών ζητά η εισαγγελέας (vid)

Η εισαγγελέας ζητά να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα.

Την παραπομπή και των τεσσάρων κατηγορουμένων αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το βράδυ της στυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, ζητά η εισαγγελέας στην πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η εισαγγελική λειτουργός ζητά την παραπομπή όλων των κατηγορουμένων για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως. Η πρόταση αφορά τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, καθώς και τον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης.

Το σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης

«Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στην 1 Απριλίου 2024 ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενεργεία για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος», καταλήγει στην πρότασή της η εισαγγελέας.

Παράλληλα, η εισαγγελική λειτουργός ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορουμένους μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή τους έχει πλέον το δικαστικό συμβούλιο.

